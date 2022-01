Treviso: una task force locale per la sanificazione del Tribunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grande soddisfazione al Tribunale di Treviso, dove la settimana scorsa è stato eseguito un intervento approfondito di sanificazione contro il Coronavirus di tutto l'edificio della Giustizia di viale Verdi, in ogni singola stanza, grazie all'intervento di una ditta trevigiana, Biodisin srl, specializzata in prodotti per la disinfezione ospedaliera, la stessa che ha già provveduto ad un'operazione simile presso la Corte di Cassazione di Roma. L’attività, che ha richiesto l’utilizzo di un particolare macchinario che rilascia un composto micronizzatore a secco con il disinfettante PoliDisin®, brevettato dall’azienda trevigiana, ha richiesto un’intera settimana di lavoro. Il disinfettante contiene un principio attivo virucida, battericida, sporicida, fungicida ed è efficace contro il virus SARS-CoV-2. L’intervento di sanificazione globale è stato possibile grazie all’associazione di professionisti trevigiani Innovazione e Giustizia, che operano da alcuni anni in stretta collaborazione con il Tribunale, per lo più in tema di formazione e di aggiornamento tecnico. Antonello Fabbro, presidente del Tribunale di Treviso, a nome di tutto il personale del Palazzo di Giustizia (magistrati, cancellieri e personale amministrativo) ha ringraziato l’associazione Innovazione e Giustizia, poiché "la sanificazione dell'edificio che ospita il Tribunale costituisce un'importante azione per la sicurezza sanitaria e sociale di tutte le persone che vi operano all'interno, ma anche dei cittadini che hanno necessità di usufruire dei nostri servizi". Biodisin srl, azienda con sede nei pressi dell'aeroporto Canova di Treviso, è leader a livello internazionale per la disinfezione ospedaliera ed utilizza strumenti esclusivi destinati al trattamento di superfici, aria e strumentario chirurgico. Tra i suoi clienti prestigiosi ci sono oltre 140 ospedali italiani, compresa la cittadella biochimica dello Spallanzani di Roma, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ------------------------------------------------------------------------- INNOVAZIONE E GIUSTIZIA è un'associazione trevigiana che riunisce un gruppo di professionisti di tutti gli Ordini professionali che operano sia per le imprese che per il Tribunale. Il Consiglio direttivo è composto dal commercialista Marco Parpinel, dal geometra Giorgio Granello e dagli avvocati Michele Malcangio e Daniele Corrado.