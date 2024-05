Utility Diadora torna sul palco del primo maggio con Athena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Utility Diadora, brand leader da oltre 25 anni nella produzione di calzature e abbigliamento da lavoro, sceglie di affiancare nuovamente il personale tecnico del Primo Maggio, il concerto gratuito più grande d’Europa, che quest’anno avrà il Circo Massimo di Roma come location d’eccezione. La partnership si rinnova per il terzo anno consecutivo a favore di un messaggio concreto sull’importanza della sicurezza e del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Proprio per questo motivo, l’impegno del brand Utility nella manifestazione non si ferma solo alla fornitura di un total look dedicato ma va anche a documentare la frenesia dell’attività preparatoria dei giorni precedenti raccontando gli stati d’animo di chi lavora “dietro le quinte”: dal montaggio del palco al perfetto mix fra audio e luci, sino alla messa in sicurezza dei tecnici e degli artisti. Uno storytelling dove al centro vi sono coloro che, pur senza avere mai i riflettori addosso, rendono possibile la realizzazione di un evento importante e complesso come il “Concertone” che viene chiamato così per la sua durata inusuale, dal pomeriggio a tarda notte. Utility, come lo scorso anno, esplora il mondo dello spettacolo attraverso il racconto di profili di lavoratori e lavoratrici che operano nel music business, settore che vede aumentare sempre di più la presenza di maestranze femminili. Proprio le professioniste che sono nella produzione del concerto saranno protagoniste di una serie di pillole video visibili a partire dal 27 aprile sui canali social di Utility Diadora e del Primo Maggio. Racconteranno il loro lavoro fatto di sogni e di fatica e parleranno delle difficoltà del mestiere ma anche di passioni e soddisfazioni. Il Concertone, con le decine di chilometri percorsi in pochi giorni dalle operatrici, è l’occasione perfetta per puntare i riflettori su Athena, la scarpa da lavoro di Utility in cui forma, allacciatura e fitting sono dedicati e studiati per accogliere e sostenere il piede femminile, regalando sicurezza e comfort massimi. La divisa delle professioniste, un outfit funzionale e confortevole in total black, è completato da t-shirt, pantalone, felpa full zip in tessuti elastici ed ergonomici che accompagnano i movimenti delle lavoratrici, senza rinunciare allo stile. L’importanza della sicurezza sul lavoro di cui da sempre Utility Diadora si fa portavoce passa anche attraverso la formazione. Per questo motivo, in occasione della Festa dei Lavoratori, Utility conferma la partnership con Equaly - prima realtà italiana che si dedica alla parità di genere all’interno del music business - per continuare il progetto “Safe&Loud”: una serie di corsi di formazione gratuiti in ambito sicurezza rivolto alle donne che operano già nel settore del live o vorrebbero farne parte. Dopo gli appuntamenti di Milano, Bologna e Roma, il percorso continuerà in altre città italiane. Gli incontri, dedicati alla sicurezza sul lavoro e alla parità di genere, saranno anche una grande opportunità per la divulgazione della normativa legata al corretto utilizzo del DPI, secondo la quale questi dispositivi devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e delle lavoratrici, adattandosi alle necessità di ciascuno. Anche gli operatori del Primo Maggio vestiranno Utility. Ai piedi una calzatura antinfortunistica innovativa: Shark Stable Impact Leat Low S3, progettata per garantire il controllo totale di ogni impatto grazie allo Stable Impact System, la speciale tecnologia di cushioning, brevetto italiano di Utility Diadora, che riduce le sollecitazioni avvertite dal corpo al contatto con la superficie, mantenendo al contempo un ritorno di energia bilanciato. Queste caratteristiche la rendono ideale per chi, come gli operatori sul palco, ha bisogno di effettuare movimenti rapidi ed avere un appoggio sempre sicuro in qualsiasi circostanza. Completano il look maschile t-shirt, felpe personalizzate, pantaloni e bermuda tecnici che garantiscono libertà di movimento e livelli di performance ottimali. UTILITY Sinonimo di innovazione e design sportivo, dal 1998 Utility Diadora fornisce calzature e abbigliamento da lavoro all’avanguardia. Il concentrato di ricerca e competenze permette al marchio di alzare costantemente gli standard competitivi del mercato e di garantire il massimo grado di sicurezza, performance e comfort grazie all’introduzione di tecnologie esclusive. Oggi, Utility Diadora può vantare una distribuzione capillare in oltre 60 paesi del mondo. EQUALY Equaly, dalla sua fondazione nel 2021, in base ai principi del proprio manifesto, ha fatto della formazione, sensibilizzazione e aumento di consapevolezza sulla parità di genere nell’industria musicale italiana il proprio fulcro. L’attenzione verso un’industria musicale e dello spettacolo più inclusiva è possibile solo attraverso azioni concrete e quotidiane, volte a creare spazi e pari opportunità.