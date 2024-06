Pama e Permac festeggiano 45 anni di attività: «Uomo e Ambiente i nostri cardini»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Pama e Permac, due aziende simbolo della Marca hanno festeggiato un traguardo che sprona ad un futuro sempre all’avanguardia: stiamo parlando dell'anniversario per i 45 anni di attività.

Le aziende

Per le aziende trevigiane Pama Srl (sede a Villorba) e Permac Resine Srl (sede a Conegliano) l’obiettivo è stato raggiunto: in questi giorni hanno festeggiato con collaboratori, familiari, clienti e fornitori questo ambito traguardo. Entrambe le realtà sono state fondate nel 1979 ed oggi appartengono allo stesso gruppo, che coinvolge complessivamente trenta collaboratori interni e venti esterni. La gestione di entrambe le aziende è dell’imprenditore trevigiano Luca Petrin, che ha posto un obiettivo: portare, entro il prossimo lustro, una delle due imprese ad essere società benefit. Il 26 marzo del 1979 Roberto Massarotto, figura proveniente da una generazione già impegnata nel settore stradale, fonda Pa.Ma. Strade sdf, che si occupa sin da subito di lavori stradali, asfaltature, movimentazione terra, acquedotti e fognature sia in ambito pubblico che privato. Nel 2011 la gestione prosegue con Luca Petrin, anch’esso proveniente da una famiglia di imprenditori, che, seguendo le orme del socio fondatore, mantiene l’impegno verso le lavorazioni tipiche dell’azienda, ed al contempo ne amplia le competenze includendo anche il settore edile con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, trasformandola così nella realtà completa che conosciamo oggi che ricopre anche funzioni di general contractor: la Pama Facility Management. L’azienda oggi può contare su attrezzature proprie, personale altamente specializzato formato da svariate unità, le quali permettono la gestione sia delle manutenzioni di piccola entità, sia delle lavorazioni volte alla riqualificazione di vaste aree nel settore stradale, sia di specifici restauri nel settore edile. L’impresa è attiva nell’intero territorio del Veneto, non solo in ambito privato, ma anche in quello pubblico, nel quale può operare grazie anche alle certificazioni di qualificazione e qualità SOA ed ISO che possiede da oltre vent’anni.

Permac Resine srl, entrata a far parte del gruppo nel 2021,ha raggiunto i 45 anni di attività con la consapevolezza di essere tra le prime venti realtà in Italia a produrre nello stabilimento di Conegliano le resine sviluppate nel proprio laboratorio. I prodotti di Permac Resine srl, grazie alle loro caratteristiche peculiari, danno vita a superfici in resina durature, funzionali ed estetiche, adatte a tutti gli ambienti dell’industria, dell’artigianato, dei servizi e del commercio, oltre che a tutte le applicazioni specifiche del comparto residenziale. Infatti, oltre alla vendita dei suoi prodotti, l’azienda offre il servizio di applicazione degli stessi avvalendosi della competenza di collaboratori interni ed esterni. L’aspetto che accomuna Pama srl e Permac Resine Srl è un know-how consolidato e la costante propensione alla ricerca ed allo sviluppo, fattori fondamentali che hanno garantito ad entrambe una crescita a doppia cifra negli ultimi cinque anni.

Il commento

«Questo anniversario lo abbiamo voluto vivere in famiglia, con i nostri collaboratori, fornitori e clienti, a cui vanno i più sinceri ringraziamenti - sottolinea l’ad Luca Petrin -. Il nostro gruppo vive una ben precisa responsabilità sociale sia nei confronti di chi ci lavora, sia per l’ambiente in cui operiamo. Questo significa che ogni passo ed ogni scelta sono volti allo sviluppo sostenibile delle nostre realtà, ed all’assicurare un futuro alle famiglie coinvolte nei nostri processi di crescita. Per garantire la competitività del gruppo, investiamo nella formazione continua di tutte le persone che ne fanno parte. Inoltre, la massima attenzione è diretta alle dinamiche di un mercato che è sempre più esigente che richiede costantemente maggiore competenza e professionalità, oltre che soluzioni tecnologiche all’avanguardia. E noi di Pama srl e Permac Resine srl in tal senso ci siamo».