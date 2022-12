Elettricità Pilon, 50mila euro ai collaboratori per i 50 anni dell'azienda

Elettricità Pilon s.r.l. di Villorba, quest’anno ha raggiunto il traguardo dei cinquant’anni di attività. Una realtà imprenditoriale affermata e riconosciuta per l'alta competenza e professionalità, la quale opera in tutto il Veneto, con commesse in varie regioni d’Italia e all’estero e con un fatturato in crescita costante. L'azienda ha voluto condividere questo importante momento aziendale con i propri collaboratori, i quali hanno grandemente contribuito negli anni a farla crescere. Oltre ai sentiti ringraziamenti, Elettricità Pilon s.r.l. ha infatti destinato, a tal scopo, la somma di 50mila euro ai propri dipendenti.

Un gesto che racconta bene i valori alla base di un percorso di lavoro e di impresa iniziato nel novembre del 1972 e continuato negli anni, nel segno dell’efficienza, della qualità e della sicurezza, che fanno oggi di Elettricità Pilon s.r.l. un punto di riferimento per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, civili e industriali e nelle automazioni industriali.

Tutto ha avuto inizio nel novembre del 1972, quando Bruno Vidor e Bruno Dotto sono diventati i titolari dell’Azienda, che allora aveva la sede nel negozio di materiale elettrico e lampadari di via Fra’ Giocondo a Treviso. Da qui un percorso di crescita, che ha accompagnato lo sviluppo del territorio trevigiano in questi anni, con un sistema integrato nel segno della qualità certificata (ISO 9001, SOA tra le altre) e della sicurezza sul lavoro, per i propri collaboratori diretti e per tutta la filiera delle imprese esterne con cui lavora. Negli ultimi anni il testimone di Elettricità Pilon s.r.l. è passato ai figli, Roberto Dotto e Luca Vidor, che continuano l’attività, forti dell’apprezzamento di numerosi clienti, molti dei quali sono partner fin dalle origini. Azienda che negli anni si è “specializzata in impiantistica per il settore ospedaliero e socio-sanitario, come in molti altri ambiti, dall’industriale al bancario, dal commerciale al residenziale, collaborando con le imprese edili più importanti del Triveneto”, come evidenziato da Dotto e Vidor.

Il commento

«Abbiamo voluto celebrare questa data per noi molto importante - spiegano Roberto Dotto e Luca Vidor, titolari dell’azienda - prima ancora che con un momento di festa, premiando i nostri collaboratori e riconoscendo il loro apporto fondamentale alla crescita dell'azienda. É il capitale umano la risorsa primaria che ci rende apprezzati e competitivi. Conferma ne è che molti collaboratori hanno svolto da noi tutto il loro percorso professionale. La somma verrà erogata a dicembre in forma di welfare, venendo così incontro, in questo periodo, alle molte esigenze delle famiglie messe alla prova dal continuo aumento del carovita che colpisce beni e servizi, spesso essenziali. La nostra flessibilità - concludono i titolari - ci ha permesso di adattarci alle richieste del mercato puntando a presentare nuove proposte, tecnologicamente innovative, grazie ad un ufficio tecnico aziendale in cui abbiamo investito fin dall’inizio oltre naturalmente alla formazione costante dei nostri collaboratori. A loro tutti va un ringraziamento particolare, un augurio di sereno Natale e di Anno Nuovo, con la fiducia per una costante crescita e l'auspicio di vederci ancora insieme, per lungo tempo, a lavorare».