Il vino modello di imprenditoria per il Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un’indagine capillare per comprendere l’andamento dell’economia attraverso i numeri delle aziende trevigiane, che nel 2021 hanno registrato una forte crescita. È questo lo studio Top 500 di Nordest Economia, realizzato in collaborazione con PwC Italia e Gruppo Gedi, presentato ieri a Treviso. Tra le aziende modello vi è la Bortolomiol Spa, rappresentata all’evento dalla vicepresidente Elvira Bortolomiol assieme ad altri quattro grandi imprenditori: Gianfranco Zoppas, presidente della Zoppas Industries, Paolo Menuzzo, fondatore della Came, Silvia Moretto, Chief Executive Officer di D.B. Group e Giacomo Quarta, Ad della Telebit Spa. Treviso è una delle provincie italiane più performanti in termini economici, basti pensare che l’utile aggregato delle sue imprese genera 1,5 miliardi di euro. Nella classifica dei settori più in crescita l’agroalimentare è in seconda posizione, a dimostrazione di come il cibo e il vino siano per la provincia motivo di orgoglio e volano economico. A rappresentare il comparto durante l’evento è stata proprio la Bortolomiol. “Il nostro prodotto è un patrimonio che ci è stato dato da nostro padre Giuliano, di cui quest’anno festeggiamo il centenario della nascita. Una ricchezza che la nostra famiglia ha sviluppato nel territorio e proiettato verso il futuro accettando nuove sfide, prima fra tutte la sostenibilità ambientale.” Afferma Elvira Bortolomiol che, oltre alla carica aziendale è anche presidente del Consorzio per la Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. “Sono molte le attività che abbiamo sviluppato in questo senso: dalla produzione del vino biologico Ius Naturae, al calcolo dell’impronta carbonica della bottiglia fino alla certificazione ambientale europea EPD. Prevediamo una chiusura dell’anno in crescita a due cifre, e ci auspichiamo che il 2023 sia l’anno in cui, dopo aver raggiunto risultati e traguardi importanti, concentreremo le nostre energie per una totale crescita in valore, perché questa è la vera sfida del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG” conclude la vicepresidente. La sostenibilità ambientale sarà un tema centrale anche per tutte le imprese trevigiane secondo l’indagine Nordest Economia e gli imprenditori ne sono consapevoli. La ricetta è saper fare e saper reagire con prontezza a nuove sfide e cambi di scenari.