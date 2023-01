Wega, il brand trevigiano racconta la sua storia a Sirha 2023 con la macchina per caffè Polaris

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Wega si prepara alla ventunesima edizione di Sirha Lyon che ancora una volta apre le porte al mondo della ristorazione e dell’alimentazione con Polaris, famosa macchina della gamma dello storico brand trevigiano. Polaris è una macchina affidabile e con carattere, che si contraddistingue per una carrozzeria aerodinamica - capace di dare un tono futuristico agli ambienti - oltre che per un sistema di pulsantiere e un particolare gioco grafico sottolineato dai led sulla carrozzeria laterale. Numerose e comode sono le features di Polaris come per esempio la programmazione di 4 dosature per gruppo, i tasti di erogazione e un prelievo di acqua calda a dosatura programmabile. Una garanzia per risultati professionali e di elevata qualità in ogni situazione. Wega attende dunque i visitatori allo stand 7C85 all’interno dell’Euroexpo di Lyon dal 19 al 23 gennaio per scoprire le caratteristiche di uno dei prodotti più amati della sua gamma.