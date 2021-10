Stile e vino al Relais Le Betulle

Il marketing si fonde con il vino nelle degustazioni promosse da Wine&style. Una serie di degustazioni itineranti con esperti relatori nel cuore del patrimonio UNESCO. Nella meravigliosa cornice del Relais Le Betulle, situato nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la comunicazione e il marketing si uniscono alla degustazione del vino.

L’idea nasce da Liam Pizzato, fondatore delle degustazioni itineranti denominate “Wine&style” che ha invitato Matteo Micotti (di Not Just Wine, pagina Instagram che ha già raggiunto oltre 38mila followers) e Luca Santoro (Project Manager Marchesi di Barolo) a raccontarci la loro esperienza nelle collaborazioni con varie realtà emergenti di giovani vignaioli, sparsi per tutta Italia, che hanno reinterpretato un’azienda tradizionale in una realtà innovativa non incentrata solamente sulla produzione di vino.

“Wine&style nasce dall’idea di permettere alle persone di conoscere e degustare i vini (a partire da quelli del nostro territorio) grazie a relatori preparati e di fama nazionale, in un contesto conviviale che permette di trascorrere una serata spensierata” afferma Liam. “Ho iniziato ad organizzare questa tipologia di serate circa 3 anni fa, credendo fin da subito nella potenzialità dei nostri vini ma soprattutto del nostro territorio diventato poi patrimonio UNESCO”.

Le degustazioni si svolgono indicativamente con cadenza mensile, in location sparse in tutto il territorio UNESCO e con tipologie di vini sempre diversi.

Le serate si contraddistinguono per l’attenzione al dettaglio e per la competenza dei relatori, anche loro sempre diversi.

Nell’arco della serata di sabato 23 ottobre, a partire dalle 18.30, i partecipanti avranno l’occasione di degustare 8 vini di diverse aziende accompagnati dalle delizie proposte dalla chef Enrica Miron.