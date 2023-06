Yoga e respiro in giardino per i dipendenti di maglificio Giordano's

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Maglificio Giordano’s, produttore di maglieria di alta gamma e partner dei marchi prestigiosi dell’haute couture internazionale, introduce la pratica dello Yoga e Respiro come iniziativa per il benessere dei propri dipendenti. Un impegno concreto per fornire un ambiente di lavoro salutare e sostenibile per tutti i suoi collaboratori, favorire relazioni positive, migliorare la coesione di squadra e godere di un ambiente di lavoro più armonioso e positivo. «L’introduzione di pratiche yoga per i nostri dipendenti è un passo importante verso la creazione di un ambiente di lavoro equilibrato e sostenibile» commenta Rosanna Dal Mas, titolare assieme ai fratelli Angelo e Luisa del Maglificio Giordano's. E aggiunge: «Siamo felici di poter disporre di un grande giardino integrato alla nostra sede per far vivere un’esperienza immersiva ai nostri collaboratori, circondati dalla bellezza del nostro paesaggio pedemontano di Cappella Maggiore».

Le sessioni di Yoga e Respiro sono parte integrante dell’orario lavorativo e si tengono settimanalmente all’aperto nei suggestivi giardini aziendali, guidate da un istruttore altamente qualificato. La pratiche combinano elementi di yoga, respirazione consapevole e meditazione sfruttando gli effetti positivi dell’aria aperta sulla salute e il benessere per ridurre lo stress, migliorare l’umore e favorire la vitalità dei collaboratori.