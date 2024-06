Zoppas, check up in azienda per i dipendenti: «Preveniamo le malattie cardiovascolari»

Le malattie cardiovascolari sono tra le prime cause di morte in Italia e nel Mondo. Nel nostro Paese, secondo l'Istat, solo nel 2019 hanno determinato la morte di oltre 200mila persone. Non è tanto l'età ad essere il fattore discriminante per le malattie cardiovascolari, quanto la presenza di altre patologie, la familiarità e le abitudini poco salutari. Diventa quindi cruciale conoscere il proprio rischio cardiovascolare e adottare un approccio preventivo.

Per questo motivo Zoppas Industries Group (che comprende IRCA S.p.A - Zoppas Industries Heating Element Technologies e SIPA S.p.A.) ha deciso di prendersi cura delle proprie persone e - attraverso la collaborazione del Presidio Ospedaliero-Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier – ha avviato un progetto innovativo che mira a proteggere la salute dei propri dipendenti attraverso un percorso di prevenzione e informazione attuato direttamente in azienda. L’accordo prevede che gli operatori sanitari della Casa di Cura si rechino negli stabilimenti delle aziende del Gruppo Zoppas dove saranno allestiti degli spazi dedicati ad ambulatorio infermieristico per effettuare i check-up completi comprensivi di prelievo del sangue, esame delle urine, misurazione della pressione e dell'elettrocardiogramma. Il processo di attuazione è semplice: i dipendenti potranno prenotare il check-up compilando un modulo online o inviandolo via e-mail al Presidio Ospedaliero. Due settimane prima dell'appuntamento, verranno consegnate in azienda delle buste contenenti le provette per l'urina e le istruzioni necessarie per prepararsi agli esami. Successivamente, dopo i prelievi e l'elettrocardiogramma, i campioni e i risultati verranno refertati dagli specialisti presso la Casa di Cura. Infine, il dipendente potrà scaricare direttamente da casa, anche tramite smartphone, gli esiti degli esami di laboratorio nel più totale rispetto della propria privacy personale. Il progetto include inoltre una convenzione speciale, estesa anche ai famigliari dei dipendenti, anche per tutte le altre prestazioni sanitarie presso il Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII" di Monastier. Questo accordo si inserisce in un più ampio piano di welfare aziendale avviato dal Gruppo. Va ricordato, infatti, che da diversi anni ormai Zoppas Industries Group è membro di un consorzio (insieme ad altre aziende del territorio) che prevede un centro per l’infanzia nella zona industriale di Conegliano-Vittorio Veneto, rivolto ai dipendenti con figli in età da asilo nido e fino alla scuola materna. Inoltre, dal 2023, è attivo anche la piattaforma di supporto psicologico, un ulteriore segnale dell’attenzione da parte dell’azienda verso il benessere dei dipendenti a 360°. Il Gruppo garantisce ai propri dipendenti anche iniziative in grado di conciliare lavoro e impegni personali, come l'opportunità di lavoro agile (smart working) per 2 giorni a settimana.

Il commento

«Ci impegniamo per favorire il benessere e la salute dei nostri dipendenti - dichiara Gianfranco Zoppas, presidente du Zoppas Industries - tanto qui in Italia quanto nel resto del mondo, attuando politiche di welfare nelle varie aree geografiche in cui insistono sono localizzati i nostri stabilimenti e pensate in base alle diverse esigenze locali. Proseguiremo su questa strada, mettere le persone al centro del nostro lavoro, in ottica di continuo miglioramento. Lo screening cardiovascolare si inserisce in questo percorso e costituisce il primo passo di una serie di iniziative, alcune delle quali già in corso, che abbiamo intenzione di implementare».