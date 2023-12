Zummy inaugura a Treviso il suo primo concept store monomarca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Zummy, brand di moda ecosostenibile, ispirata alle fantasie naturali, è entusiasta di annunciare l’apertura del suo primo concept store monomarca a tema giungla in centro storico a Treviso, a due passi dalla Loggia dei Cavalieri. L’inaugurazione, aperta al pubblico, si terrà sabato 16 dicembre dalle ore 16.30 alle 19.00 in via Santa Margherita 6. Zummy deve il suo nome a uno “zoom” nella bellezza del dettaglio naturale, come quello delle geometrie sul manto di un’iguana verde, dell’elegante piumaggio del pavone blu o dei colori sgargianti dei pesci tropicali, che diventano dapprima arte grazie all’interpretazione di alcune illustratrici locali e moda donna total look poi, per capi d’abbigliamento e accessori dalla forte personalità e dai colori accesi e vivaci. Zummy nasce da un forte senso di responsabilità nei confronti della natura e nella lotta al cambiamento climatico. Le sue collezioni sono infatti realizzate secondo il criterio della sostenibilità: dalla scelta dei materiali, come il cotone organico, il poliestere riciclato e il TENCELTM Lyocell (fibra cellulosica proveniente dalla polpa del legno di foreste gestite in modo sostenibile) fino a processi di stampa certificati e alla fase di confezionamento, realizzato in Veneto con cura presso laboratori artigianali. Altri temi centrali nella moda di Zummy sono lo sviluppo taglie e la vestibilità, attorno cui ruotano l’intera progettazione delle linee e la loro produzione, perché ogni donna possa sentirsi comodamente avvolta dalla morbidezza di ciò che indossa, in un’ampia scala taglie, dalla 40 alla 54. La collezione invernale, intitolata “Un occhio sul mondo”, pone l’attenzione sullo sguardo degli animali che scrutano i cambiamenti dei loro habitat causati dall’uomo. I quattro soggetti, protagonisti della collezione, la rana rossa, il pavone blu, il lemure giallo e l’iguana verde, sono rappresentati in chiave pittorica e artistica e stampati su piumini in poliestere riciclato, morbide camicie, cardigan lunghi, felpe e pantaloni in cotone organico. I capi più iconici della collezione sono senz’altro la morbida camicia fantasia in TENCELTM Lyocell con bottoni in canapa e poliestere riciclati, la felpa in caldo cotone organico con collo a cratere e coulisse in cotone, per stringerne l’ampiezza a piacimento, e il piumino lungo imbottito in fantasia in poliestere riciclato, con bottoni in metallo provenienti da un’azienda italiana che ha aderito all’impegno Detox di Greenpeace e trattamento idrorepellente privo dei tossici perfluorocarburi (PFC). “Siamo entusiaste di aver scelto la città di Treviso per aprire il nostro primo monomarca in Italia. Il nostro brand è nato nel 2019, siamo già presenti nel canale online con il sito web eCommerce zummy.it e in Italia sono già attive collaborazioni con diversi concept store e boutique che hanno deciso di proporre il nostro marchio alla loro clientela, come a Capri, a Torino e Forte dei Marmi” ha affermato Gloria De Lazzari, Co-Founder & Sales Manager di Zummy. “Dopo queste esperienze è venuta spontanea l’idea di fare il grande passo con il primo monomarca e investire nel nostro territorio portando in città tutta la personalità di Zummy, dei suoi colori e delle sue fantasie”. Lo stesso concept store si ispira alla collezione e alla natura. Un’intera parete di sette metri è stata rivestita con pannelli in cartone pressato sospesi e raffiguranti la giungla e i quattro animali che l’invernale di Zummy rappresenta. Tutti gli arredi sono in legno, per evitare in questo modo la plastica, e più della metà proviene dal mondo dell’usato, per dare loro così una seconda vita, in linea con la filosofia di sostenibilità del marchio. La stessa energia elettrica utilizzata all’interno dello store proviene al 100% da fonti rinnovabili. Zummy, Free your nature! Zummy inaugura il suo primo concept store monomarca in Italia a Treviso in via Santa Margherita 6 il 16 dicembre dalle ore 16.30 alle 19.00. About Zummy Zummy è un’idea di GREEN Fashion nata da due donne, Gaia Novello e sua figlia Gloria De Lazzari. Nel 2019 Gaia, dopo un viaggio alla scoperta della natura di cui si innamora, decide di trasformarla in favolose texture per abiti e accessori da portare sempre con sè. Gloria aggiunge un fondamentale tassello al progetto, dare al brand una funzione etica e di protezione dell’incantevole ecosistema che ci circonda. Nasce così Zummy, un marchio di abiti e accessori sostenibili e di carattere, creati dalle donne per le donne, il cui nome deriva dalla volontà di mettere uno sguardo ravvicinato e amorevole sulla natura, uno “zoom”.