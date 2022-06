"Basame" è la bachata in dialetto veneto che uscirà i primi di luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Due mondi distanti quello della musica dance elettronica e il liscio ma solo apparentemente ,perchè da questa fusione è nata l 'idea di produrre una Bachata (ballo tipicamente latino)in una versione dance che farà ballare i più grandi ma piace anche ai giovani ,molto divertente nel testo .A cantarla è Nicola Schievene noto nell'ambiente del liscioe per essere il direttore e propietario di Radio Allegria e Amica Radio ,emittenti che propongo liscio ,latino e anni 60 ,ma non solo,Schievene è noto anche per aver realizzato alcuni singoli e di aver fatto la cover di julio Iglesias "Se mi lasci non vale "in versione veneta "Torna pur da to mare", Frank Rossano è produttore e componente del gruppo EkynoxX dove ne ha realizzato la musica e il testo completato da Schievene , per l'occasione il progetto si chiamerà "Nicolas e i Baciateros" ,un brano goliardico, divertente che racconta la disavventura di un personaggio sempliciotto dei nostri paesi che si trova in un locale a ballare con una bella ragazza con molte sorprese .L'uscita prevista è i primi di luglio,la canzone sarà accompagnata anche da un video clip ,la canzone si adatterà ad essere protagonista anche live su sagre e feste paesane ma anche come ballo di gruppo nelle nostre spiaggie . Per poterne seguire l'uscita basta restare aggiornati su facebook ai nomi dei due artisti Frank Rossano e Nicola Schievene