Spirulina made in Treviso, ecco tutti i benefici

Sempre più spesso è usata come integratore e per insaporire diverse pietanze, molti la prendono per dimagrire, per avere più energia. E' un’alga azzurra unicellulare che vive in laghi di acqua dolce con acque alcaline e calde. Il suo nome latino è Arthrospira platensis, ma è conosciuta più semplicemente come spirulina. Fonte primaria di cibo per gli Aztechi e per le altre popolazioni dell'America Centrale fino al XVI secolo, l’alga spirulina ad oggi viene utilizzata come integratore alimentare alla dieta ed è disponibile in compresse, fiocchi e polvere. L'alga spirulina possiede molteplici proprietà nutrizionali e terapeutiche grazie alle sostanze in essa contenute.

Spirulina made in Treviso

La spirulina di Treviso è tra le migliori in Italia, non è solo un'alga, ma un vero e proprio superfood ricco di nutrienti e benefici per la salute. Prodotta da Agroiniziative, un'azienda agricola situata ad Orsago, si distingue per la sua alta qualità e per le caratteristiche uniche. Viene coltivata in vasche idroponiche di acqua dolce all'interno di serre protette, nel rispetto dell'ambiente e senza l'utilizzo di sostanze chimiche.

Benefici per la salute : rinforza il sistema immunitario, combatte la stanchezza, favorisce la digestione, aiuta a controllare colesterolo e glicemia, ha proprietà antinfiammatorie e antiallergiche.

: rinforza il sistema immunitario, combatte la stanchezza, favorisce la digestione, aiuta a controllare colesterolo e glicemia, ha proprietà antinfiammatorie e antiallergiche. Elevato valore nutritivo: ricca di proteine (60%), vitamine del gruppo B, minerali (ferro, calcio, magnesio, potassio), antiossidanti e aminoacidi essenziali.

Come consumare la spirulina

In polvere: sciolta in acqua, succhi di frutta o yogurt.

In compresse: pratica e veloce.

In spaghetti: ideale per primi piatti e insalate.

In granuli: per arricchire muesli, yogurt o frullati.

Consigli: Iniziare con piccole dosi e aumentare gradualmente. Consultare il medico in caso di gravidanza, allattamento o assunzione di farmaci.

La spirulina fa dimagrire?

L'alga spirulina fa davvero dimagrire come in molti sostengono? In realtà, non ci sono prove scientifiche che la spirulina faccia dimagrire o aiuti nella digestione. Sicuramente però, data l’alta concentrazione di proteine, l’alga spirulina può essere utile a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, in particolare il ferro, o necessiti di una fonte proteica supplementare.

Ricette con la spirulina

Oltre che sotto forma di integratore, l’alga spirulina può essere utilizzata come ingrediente in cucina sotto forma di polvere o estratto secco, per arricchire piatti e condimenti. Ecco qualche idea: