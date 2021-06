Ciliegie asolane che bontà: ricette, proprietà, benefici

Ecco uno dei rari casi in cui una golosità fa anche bene, si apprezzano sotto spirito, in marmellata, da sole, insuperabili nei dolci, quelle di Asolo e Maser sono le più rinomate

Le ciliegie sono buone, fanno bene e hanno tantissimi utilizzi in cucina: insomma, un frutto davvero unico! Tipiche della stagione calda, ricche di vitamine e sali minerali, le ciliegie si distinguono per il colore rosso e il sapore che varia dal dolce all’acidulo; possono essere mangiate al naturale o apprezzate in tantissime ricette, comprese salse, marmellate e gelati.

Le ciliegie trevigiane

I Ciliegi sono diffusi nella Fascia Collinare e Pedemontana che va da Cornuda ad Asolo, soprattutto nel territorio Collinare di Asolo, Maser, Coste e Crespignaga (TV)

La storia - Nel territorio di Asolo e Marostica la coltivazione del ciliegio risale all’epoca medievale, come attestano parecchi bandi pubblicati dal Podestà di Asolo, Andrea Cornaro, per tenere sotto controllo il prezzo delle ciliegie.

I benefici per la salute

Regine assolute dell'estate, le ciliegie sono un frutto pratico, adatto anche a una passeggiata fuori porta, come integratore di sali e di gusto mentre si cammina sotto il sole; sono infatti ricche di vitamine e fibre e assicurano rapidamente il senso di sazietà. Mantengono la pelle giovane ed elastica, svolgono un’azione antinfiammatoria e antidolorifica grazie alla presenza degli antociani e hanno un bassissimo livello di zuccheri.

Le ciliegie sono anche fonte di importanti minerali . Particolarmente degna di nota è la presenza del potassio, importante per il controllo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

. Particolarmente degna di nota è la presenza del importante per il controllo della e della sanguigna. Le loro antocianine sono invece potenti antiossidanti e sembrano agire come i farmaci antinfiammatori, bloccando l’attività degli enzimi. Per questo si ritiene che il consumo di questi frutti possa essere utile in caso di dolore cronico.

sono invece potenti antiossidanti e sembrano agire come i farmaci bloccando l’attività degli enzimi. Per questo si ritiene che il consumo di questi frutti possa essere utile in caso di dolore cronico. Non solo, le proprietà antinfiammatorie delle ciliegie potrebbero aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache.

Il potere antiossidante di luteina, zeaxantina e beta-carotene sembra proteggere dai radicali liberi e dalle specie reattive dell’ossigeno, che possono danneggiare cellule e tessuti portando a invecchiamento, cancro e altre malattie.

sembra proteggere dai e dalle specie reattive dell’ossigeno, che possono danneggiare cellule e tessuti portando a invecchiamento, cancro e altre malattie. Infine, anche la vitamina C e la melatonina sono antiossidanti. Quest’ultima, oltrepassando la barriera ematoencefalica, sembra poter esercitare un effetto lenitivo sul sistema nervoso e aiutare a combattere problemi come il mal di testa e l’insonnia.

Le ricette

Ciliegie fritte

Sono poco conosciute, ma golosissime! Una ricetta facile e veloce che permette di portare a tavola un dolce decisamente diverso dal solito, fresco e divertente. Basterà creare una pastella liquida con un uovo, 150 gr di farina e altrettanti di latte e 30 gr di olio di semi, amalgamare il tutto e poi tuffarvi dentro le ciliegie una ad una. Per guarnirle dopo la frittura, tuffarle ancora calde in una ciotola piena di zucchero (50% semolato e 50% di canna) e il gioco sarà fatto in men che non si dica.

Clafoutis alle ciliegie

Il clafoutis alle ciliegie è un dolce rustico della cucina francese molto facile e veloce da realizzare. Si tratta di un impasto quasi liquido, realizzato con uova farina e latte, che viene direttamente versato sulla frutta e poi infornato. Nel caso delle ciliegie queste possono essere utilizzate intere, sembra che il nocciolo dia un particolare gusto al dolce, o denocciolate a seconda dei gusti. La tradizione vede appunto l’uso di grosse ciliege per realizzare questa golosa torta ma può essere preparata anche con fragole, lamponi, albicocche o uva seguendo la stagionalità degli ingredienti.

Preparazione

450 g ciliegie denocciolate (700 g circa con i noccioli), 4 uova, 300 ml latte (o panna liquida), 100 g farina 00 (variante con 70g farina 00 + 30g farina di mandorle), 60g zucchero, 40g burro, vaniglia, 1 pizzico di sale.

Incorporare alla farina ed allo zucchero una alla volta le 4 uova, mescolare bene. Unire il latte e la vaniglia. Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ungere la teglia da forno ed infarinarla. Disporre nella teglia infarinata le ciliegie denocciolate. Versare l’impasto nella teglia con le ciliegie. Infornare a 180° per 40 minuti (oppure a 210° per 10 minuti ed a 180° per altri 20 minuti).

Oppure:In una ciotola montate le uova con lo zucchero semolato aiutandovi con le fruste elettriche finché non saranno gonfie e chiare. Aggiungete la farina setacciata con un cucchiaio di aroma alla vaniglia in polvere. Unite quindi il latte a a filo insieme al brandy e mescolate fino a ottenere una pastella abbastanza liquida e senza grumi. Imburrate una teglia di 24 cm di diametro e disponete su tutta la superficie le ciliegie denocciolate. Versate il composto precedentemente preparato e infornate a 180 °C per 45 minuti. Il clafoutis sarà pronto quando è dorato in superficie. Attendere che sia completamente raffreddato per capovolgerlo su un piatto da portata. Buon clafoutis alle ciliegie!

Tisana con i peduncoli

Con i peduncoli delle ciliegie è possibile realizzare decotti e tisane utili per purificare i reni e calmare la cistite. Ti basterà preparare un infuso facendo bollire una manciata di peduncoli spezzati di ciliegio selvatico in un litro d’acqua per 10 minuti. Filtra il tutto e bevine due tazze al giorno lontano dai pasti.

Calorie e proprietà

Parliamo di calorie: le ciliegie ne contengono 38 ogni 100 grammi, quindi il consiglio è quello di mangiarne ma sempre senza eccedere. Inoltre, la presenza di vitamina A, B e C e di sali minerali, come ferro, calcio, magnesio e potassio, oltre che di oligoelementi come rame e zinco, le rende particolarmente energetiche. Ricorda che una volta acquistate vanno consumate nel giro di pochi giorni, essendo un frutto che viene raccolto al momento della piena maturazione.

Per la bellezza

Grazie alla presenza di caroteni e sali minerali, sono ideali per proteggere la pelle dal sole e ottenere una tintarella naturale e omogenea. La loro polpa è un toccasana rivitalizzante per la pelle del viso, soprattutto quella sensibile.

Se hai la pelle grassa invece, prova questa maschera fai da te: snocciola sette ciliegie, schiacciale fino a creare una polpa e poi spalmala su viso e collo. Lascia agire 10 minuti e poi sciacqua con acqua fredda.