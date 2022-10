Cosa sono le calorie negative, gli alimenti che si possono mangiare senza ingrassare

Sembra incredibile, ma esistono in natura alcuni alimenti che non solo non fanno ingrassare, ma che ci fanno consumare, già durante la masticazione, più calorie di quelle che forniscono mangiandoli. Questi cibi sono detti “a calorie negative” o “a zero calorie”.

Quali sono gli alimenti a calorie negative

Ragionando sull’idea di perdere peso o di mantenere comunque la linea, i cibi a calorie negative hanno il vantaggio di rendere sazi. Questo grazie alla quantità di acqua e fibre in essi contenuta. Vediamo quali sono quelli che contengono meno di 30 calorie ogni 100 grammi:

Tè, caffè, tisane, (senza zucchero)

Il brodo vegetale o di pollo

Sedano

Cavolfiore

Asparagi

Carote

Cavoli, broccoli, verza

Peperoni e peperoncino

Finocchi

Zucchine

Funghi

Lattuga

Cetrioli

Sedano

Spinaci

Ravanelli

Lattuga

Frutta: pompelmo, fragole e mele

Angurie, Limoni, Mirtilli

Cacao amaro e fave di cacao

Esempio

Ecco come consumare al meglio gli alimenti a calorie negative, ottenendo i benefici offerti. L’ideale sarebbe mangiare alcuni di questi cibi, come il finocchio o il sedano, allo spuntino di metà mattina o quello di metà pomeriggio. Così facendo si ottiene il corretto impatto calorico insieme ad un giusto senso di sazietà.

Le verdure invece, sarebbe preferibile abbinarle a portate a base di carboidrati, in modo da ottenere un equilibrato carico glicemico.

L’assunzione quotidiana di questi alimenti, porterà sicuramente dei benefici al tuo corpo, favorendo inoltre una dieta sana e orientata alla perdita di peso.

Cosa sono le calorie negative e come funzionano

Per fare chiarezza, partiamo subito col dire che gli alimenti a calorie negative non sono privi di calorie, ma ne hanno talmente poche da venire coinsiderate negative. Chiariamo meglio. Ogni volta che un alimento viene ingerito, vengono consumate delle energie attraverso la masticazione e la fase digestiva. Questi due processi comportano un consumo di calorie. I cibi a calorie negative sono quelli che forniscono meno calorie rispetto a quelle che vengono consumate per masticarli e digerirli.

Attenzione però a non commettere l’errore di basare la dieta completamente su questi alimenti. Se vuoi provare a perdere peso, o a mantenere il peso forma, è suficiente abbinarli ad una dieta equilibrata.