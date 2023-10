La dieta flexitariana che piace alle star, come funziona, quanti chili si perdono

Vuoi perdere i chili di troppo accumulati durante l'estate, ma non vuoi seguire una dieta rigida e monotona? Allora la dieta flexitariana fa per te.

La dieta flexariana è un regime alimentare che prevede una riduzione del consumo di carne e pesce, ma non la loro completa eliminazione.

Sono molti i personaggi famosi che la seguono: l’attrice americana Meghan Markle, moglie del principe Harry d’Inghilterra, il rapper Snoop Dogg, le cantanti Beyoncé e Katy Perry, l’ex first lady americana Michelle Obama, la tennista Serena Williams e lo chef Jamie Oliver.

È uno stile alimentare flessibile e ispirato al vegetarianismo, che ha diversi vantaggi per la salute e per l’ambiente. Scopri in cosa consiste e cosa si mangia.

Cos’è la dieta flexitariana

Il termine flexitariana deriva dalla fusione delle parole inglese flexible (flessibile) e vegetarian (vegetariano). Con dieta flexitariana si intende quindi un regime alimentare che segue i principi del vegetarianismo, ma che si adatta alle diverse situazioni e preferenze personali. Non ha regole rigide, ma suggerisce delle linee guida per scegliere gli alimenti da consumare:

mangiare principalmente frutta, verdura, legumi e cereali integrali

concentrarsi sulle proteine vegetali anziché animali

limitare il consumo di carne rossa a una o due volte alla settimana

preferire il pesce azzurro e il pollame come fonti di proteine animali

scegliere prodotti biologici e a chilometro zero

evitare gli alimenti trasformati e ricchi di zuccheri, grassi e sale

bere molta acqua e limitare le bevande alcoliche

La dieta flexitariana fa dimagrire?

La dieta flexitariana può favorire la perdita di peso, se seguita in modo corretto e abbinata a una regolare attività fisica. Infatti, la dieta flexitariana:

apporta meno calorie rispetto a una dieta onnivora

aumenta il senso di sazietà grazie alla presenza di fibre e proteine vegetali

stimola il metabolismo grazie alla varietà degli alimenti

previene le carenze nutrizionali grazie all’apporto di vitamine, minerali e antiossidanti

migliora l’umore e la motivazione grazie al benessere fisico e mentale

Quanto si può dimagrire in un mese con la dieta flexitariana?

La dieta flexitariana può portare a una perdita di peso maggiore rispetto a una dieta onnivora o vegetariana, in quanto favorisce un minor apporto calorico e un maggior consumo energetico. In media, si può stimare una perdita di peso di circa 1-2 kg al mese con la dieta flexitariana, se seguita in modo corretto e abbinata a una regolare attività fisica. Questo ritmo di dimagrimento è considerato sano e sostenibile, in quanto non comporta rischi per la salute e permette di mantenere i risultati nel tempo.

Esempio di dieta flexitariana

La dieta flexitariana non prevede un menù fisso, ma lascia spazio alla creatività e alla varietà. Si possono quindi preparare piatti gustosi e nutrienti con gli ingredienti disponibili, seguendo le stagioni e le tradizioni locali. Ecco alcuni esempi di cosa si può mangiare nella dieta flexitariana:

Colazione: frutta fresca o secca, yogurt magro o vegetale, pane integrale o biscotti con marmellata o miele, caffè o tè senza zucchero.

Spuntino: frutta fresca o secca, barretta di cereali o frutta disidratata, succo di frutta o centrifugato.

Pranzo: insalata mista o verdure cotte, pasta o riso integrale con verdure o legumi, formaggio magro o uova, frutta fresca.

Merenda: frutta fresca o secca, yogurt magro o vegetale, pane integrale o cracker con marmellata o miele.

Cena: zuppa di verdure o legumi, pesce o pollo alla griglia o al forno con verdure, pane integrale, frutta fresca.

Vantaggi per la salute della dieta flexitariana

La dieta flexitariana ha diversi benefici per la salute, grazie all’apporto equilibrato di nutrienti essenziali. In particolare, la dieta flexitariana può aiutare a:

prevenire e contrastare il sovrappeso e l’obesità

ridurre il rischio di malattie cardiovascolari

abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue

regolare la pressione arteriosa

migliorare il controllo della glicemia

prevenire alcuni tipi di tumori

favorire la salute dell’intestino

rinforzare il sistema immunitario

Vantaggi per l’ambiente della dieta flexitariana

La dieta flexitariana ha anche dei vantaggi per l’ambiente, in quanto contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dell’alimentazione. Infatti, la dieta flexitariana: