Come fare il Latte e Menta, una bevanda fresca e rigenerante, che può diventare un goloso ghiacciolo

Il Latte e Menta è un binomio perfetto che ricorda la giovinezza, quando mamma preparava questa bevanda fresca la felicità era nell'aria! La menta mescolata al latte fresco è ideale per combattere il caldo, sorso dopo sorso per un viaggio nel passato, ecco come farla.

Come si prepara il Latte e Menta

Dissetante e nutriente, servono pochi ingredienti per prepararla: latte vaccino, zucchero, foglie di menta fresca (o sciroppo alla menta) e qualche cubetto di ghiaccio. Il latte (che può essere di mucca, scremato, di riso, mandorla, oppure avena) viene scaldato a fuoco medio con lo zucchero e le foglie di menta fresca, lasciandole in infusione per circa 10 minuti. Dopo aver filtrato le foglie con un colino e aggiunto lo sciroppo se si vuole rinforzare il gusto e il colore, il tutto viene frullato con cubetti di ghiaccio in un frullatore ad immersione, si continua a frullare finché non si ottiene una texture spumosa e la consistenza cremosa e omogenea.

Il latte alla menta va servito freddo, magari decorato con qualche foglia di menta fresca, o per renderlo ancora più piacevole con una gratuggiata di cioccolato per avere il sapore dell'after eight. Può essere accompagnato da biscotti o dolcetti secchi per un meraviglioso aperitivo, una colazione durante i mesi caldi o una merenda “spezza-fame”.

Il ghiacciolo Latte e menta - La bevanda messa in stampi da ghiacciolo e poi in congelatore per qualche ora diventa un goloso gelato rinfrescante.

Perchè fa bene il Latte e Menta

Il latte alla menta è una bevanda che sa di estate e di freschezza. La combinazione di latte cremoso e la menta creano un’esplosione di sapori che soddisfa il palato e rinfresca il corpo. Ma non è solo una bevanda deliziosa: la menta è nota per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che possono aiutare a migliorare la digestione e a ridurre il gonfiore. Inoltre, il latte è una fonte importante di calcio e proteine, nutrienti essenziali per la salute delle ossa e dei muscoli.

In sintesi, il latte alla menta è una scelta eccellente per chi cerca una bevanda dissetante, nutriente e facile da preparare. Provalo e lasciati conquistare dal suo sapore unico!