La classifica del migliore tonno in scatola

E’ il i cibo estivo per eccellenza, il tonno in scatola viene usato nelle insalate di pasta e riso, nei sandwich per uno spuntino, risolve il problema della cena senza scaldare casa. E' il cibo più consumato dagli italiani e molti nutrizionisti lo consigliano come alimento salutare perfetto per la linea. Ne esistono innumerevoli varianti e marche, ma quando si è a dieta è meglio optare per il tonno al naturale o il tonno all’olio?

Il tonno al naturale viene confezionato con la propria acqua di cottura, quindi è del tutto privo di grassi, ma per la sua conservazione contiene molto sodio, che provoca ritenzione idrica. L'apporto calorico su 100 g di tonno sott’olio sgocciolato è di 200 calorie, mentre 100 g di tonno al naturale ha 120 calorie

Il tonno ha qualità nutrizionali davvero sorprendenti: proteine ad alto valore biologico, minerali, vitamine (tra cui la vitamina C) e acidi grassi essenziali Omega 3.

Ma qual è il più buono?

La classifica stilata da Altroconsumo, in merito al miglior tonno in scatola, tiene conto di: caratteristiche organolettiche, ricchezza delle informazioni riportate sulla scatoletta, zona in cui il tonno è stato pescato, eventuale presenza di metalli pesanti e data di inscatolamento. Sono 24 i prodotti analizzati, la lista si compone di brand molto famosi del settore ma anche alcuni marchi di catene di supermercato, come Conad, Eurospin e Lidl. Ecco la classifica a partire dal primo post, conquistato da As do Mar, azienda sarda, una tradizione nella lavorazione del tonno in scatola lunga circa 60 anni nello stabilimento di Olbia.

1 - As do Mar, tonno a trancio intero

2 - As do Mar, tonno all’olio di oliva

3 - Selex

4 - Callipo

5 - Fratelli Carli

6 - Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna

7 - Consorcio, tonno all’olio di oliva

8 - Conad Piacersi Leggero

9 - Nostromo

10 - Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva

11 - Rio Mare, tonno all’olio di oliva

12 - Nostromo basso in sale

13 - Ardea Tonno

14 - Palacio de Oriente, tonno in trancio

15 - Mare Aperto

16 - Coop, tonno leggero

17 - Rio Mare leggero

18 - Nixe Lidl

19 - Mareblu leggero

20 - Mareblu vero sapore

21 - Carrefour, tonno a pinne gialle

22 - Pescantina, tonno all’olio Evo biologico

23 - Maruzzella, tonno all’olio di oliva

24 - Athena Eurospin

Fonte: Altroconsumo,