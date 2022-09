Scopri i benefici del mirtillo nero: un vero toccasana

I mirtilli, sono il superfood da incorporare nella tua dieta e hanno un sapore delizioso. Buoni e salutari, sono piccole bacche dai poteri sorprendenti. In cucina sono molto versatili: infusi, succhi, marmellate, estratti, freschi, mescolati in piatti dolci e salati, i mirtilli neri si possono consumare in tutte le salse!

Sono frutti tipici del sottobosco, si raccolgono in estate e si conservano surgelati per tutto l'anno. Hanno proprietà antiossidanti, sono ricchi di vitamine e sali minerali, sono ottimi per la vista e la circolazione.

Di questa pianta si utilizzano il frutto e le foglie

Il frutto è considerato un ottimo rimedio naturale molto utile e risolutivo nei casi di diarree, enteriti, stomatiti, ulcere, varici, flebiti, emorragie emorroidali, problemi alla retina e disturbi vascolari dell’occhio.

Il mirtillo nero è utile in caso di problemi renali e prostatici ed è un valido aiuto in caso di anemia.

Questo frutto può essere di aiuto anche per il benessere della pelle in quanto ha la proprietà di rallentare l’invecchiamento cutaneo, rinforzare i tessuti, regolarizzare la produzione di sebo, favorire la rigenerazione cutanea e ridurre al minimo la formazione di acne.

Le bacche secche hanno proprietà astringenti e quelle fresche risultano essere lassative.

Le conserve e le gelatine ricavate con l’utilizzo del mirtillo nero, sono consigliate in particolar modo a bambini ed anziani proprio per la loro caratteristica di regolatori della funzione intestinale.

Le foglie di mirtillo nero sono utilissime in caso di ritenzione urinaria, atonia vescicale, cistite, uretrite, diarrea e diabete.

Soprattutto nel Nord Italia è diffusa la consuetudine di preparare un vino con l’utilizzo del mirtillo nero: è un efficace astringente e antisettico ed è utile per combattere meteorismo, diarrea, dispepsia, anoressia e le infiammazioni del tratto digerente.

E’ utile ricordare che i mirtilli sono considerati anche un valido antidolorifico naturale.

E' un piccolo arbusto che cresce nella penombra dei boschi da cui nasce un vero e proprio toccasana per la salute. Questo super food, è un grande alleato del nostro benessere.

Aiutano la vista

Il mirtillo nero migliora la visione notturna e la fatica visiva. Favorisce inoltre la rigenerazione dei tessuti della retina ed è utile anche in caso di disturbi vascolari dell'occhio. Le antocianine, infatti, oltre alle proprietà già descritte, apportano benefici alla retina grazie alla rodopsina, una proteina che migliora la capacità di vedere in condizioni di luce bassa e ne migliora l’adattamento all’oscurità.

Alleati del microcircolo e del sistema venoso

I mirtilli neri contengono diversi elementi come zuccheri, sali minerali e vitamine A, C e B. In particolare contengono la mirtillina che è un’ottima alleata per il sistema circolatorio: riduce, infatti, la permeabilità dei capillari, rafforzando i vasi sanguigni e migliorandone l’elasticità. Sono quindi ideali da assumere se si vuole migliorare il microcircolo e, di conseguenza, anche la vista.

Un aiuto nella lotta contro il tempo

Questi frutti vantano proprietà antiossidanti in grado di inibire la formazione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Questo è reso possibile grazie alla presenza di numerosi sali minerali, come calcio, fosforo, ferro, sodio e potassio, mentre le vitamine A e C, contribuendo alla salute del collagene preposto alla rigenerazione cellulare della cute, sono perfetti alleati contro le rughe.

Eccellenti bruciagrassi

Gli elementi antiossidanti presenti nel mirtillo nero hanno effetto anche sul metabolismo delle cellule, arrivando ad alterare il grasso addominale; sembra, infatti, che sia i catechini sia i polifenoli presenti nei mirtilli, attivino i geni bruciagrassi nelle cellule adipose addominali, innescando una vera e propria lotta contro il peso.

Drenanti e diuretici

Questi frutti sono ottimi anche per le loro proprietà antinfiammatorie, diuretiche e disinfettanti dell’apparato urinario. Grazie al contenuto di acqua e minerali i mirtilli favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica. Essi inoltre prevengono le infezioni urinarie come cistiti e uretriti, sia attraverso la stimolazione della diuresi e sia impedendo l’adesione dei batteri alla parete delle vie urinarie.

Migliorano la memoria

Le antocianine, potenti antiossidanti, conferiscono al mirtillo il suo caratteristico colore, ma sono anche alleati della memoria, perché incrementano l'attività mnemonica. Il consumo quotidiano di succo di mirtillo nero porta a un significativo miglioramento delle facoltà mnemoniche dopo sole 12 settimane.

Contro il mal di pancia

I tannini presenti nei mirtilli impediscono lo sviluppo di batteri, contribuendo a migliorare la diarrea e altri disturbi del tratto digerente come le indigestioni o le infiammazioni intestinali. Grazie alla sua azione astringente, inoltre, favorisce la guarigione.