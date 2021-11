Sintomi variante Sudafricana: come rafforzare il sistema immunitario

Siamo in una situazione eccezionale per la pandemia Coronavirus e dobbiamo fare tutto il possibile per non ammalarci, rispettare la distanza di sicurezza, usare i disinfettanti sulle mani e le superfici, indossare mascherine FF2, e fare attenzione ai sintomi.

VARIANTE OMICRON

I sintomi della nuova variante Sudafricana che si diffonde molto più velocemente della Delta appaiono lievi. A far luce sulle sue caratteristiche contribuisce l'associazione medica del Sudafrica. Nel paese, dove la variante è stata scoperta, i positivi hanno manifestato sintomi: "insoliti ma lievi, i pazienti si lamentano principalmente di un corpo dolorante, mal di testa, leggero rialzo della temperatura corporea, accelerazione del battito cardiaco, estrema stanchezza, e può essere pericolosa soprattutto nelle persone anziane, non si avverte cambiamento nella percezione di olfatto e gusto".

COME RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

Avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci dalle malattie e dalle infezioni. L’alimentazione è una delle prime fonti di benessere e scegliere i cibi giusti aiuta a stare bene e ad avere più energia per affrontare i periodi di maggiore stress per l’organismo. E’ importante mangiare cibi ricchi di vitamine e di antiossidanti ma anche in grado di riequilibrare l’intestino, da cui dipendono le reazioni immunitarie e la gestione dello stress.

Per aiutare l'organismo a difendersi, l'alimentazione è il miglior modo come avviene per una normale influenza. E' quindi essenziale mangiare molta frutta e verdura: consumare alimenti ricchi di vitamine - B, C e D su tutte - e minerali (in modo particolare zinco e selenio) è essenziale per mantenere elevati livelli di difesa del corpo. Essenziali poi cereali, pesce, riso e uova (tutti ricchi di vitamina B); mentre la C si può trovare in agrumi, lattuga, patate e broccoli. Ma anche uova e riso, al posto di tanti prodotti lavorati o di matrice industriale. Bisogna limitare o evitare il fumo, che riduce le difese dei polmoni, esponendo i fumatori a maggiori rischi. A complemento di tutto questo è anche possibile aggiungere degli integratori di vitamine e oligoelementi, così da implementare il consumo abituale di queste sostanze.

«Sono diversi i micronutrienti che hanno un ruolo cruciale per il nostro sistema immunitario. La mancanza o la carenza nella dieta quotidiana di queste sostanze può essere responsabile dell’alterato funzionamento dei meccanismi di difesa dell’organismo. Di conseguenza può predisporre a una maggiore possibilità di attacco da parte di agenti patogeni e un maggiore rischio di andare incontro a infezioni», dice la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione.

I cibi per rendere più forte il sistema immunitario

Carne, uova e pesce: lo Zinco. Ha un’azione antiossidante.Aiuta a mantenere l’integrità della pelle e delle mucose che sono delle vere e proprie barriere di difesa nei confronti di agenti patogeni. Si trova nellla carne di manzo, le uova, il latte e i suoi derivanti. Questo minerale è presente anche in pesce, frutti di mare e cereali integrali.

Sardine e latte: Vitamina D. Questa vitamina stimola la proliferazione delle cellule immunitarie. Aiuta a proteggere dalle infezioni causate da agenti patogeni. Si trova anche in salmone, olio di fegato di merluzzo e tuorlo d’uovo. Per fare il pieno di questa vitamina è necessario poi esporsi al sole almeno mezz’ora al giorno.

Frutta e verdura di stagione: Vitamina A. La verdura e la frutta di colore arancione sono una miniera di questa vitamina che aiuta a mantenere l’integrità strutturale e funzionale delle cellule della mucosa delle vie respiratorie, inoltre è fondamentale per il normale funzionamento delle cellule immunitarie. Vitamina B6 è un’ottima alleate delle difese del nostro organismo. «Ha ruolo importante nella proliferazione, differenziazione e maturazione dei linfociti, le cellule del sistema immunitario così come nella produzione di anticorpi. Si trova in legumi, patate, lievito e farine e cereali integrali, carne, pesce e frutta, con esclusione degli agrumi.

Semi oleosi, frutta secca e cibi integrali: Vitamina E. Avocado, mandorle e noci sono preziose fonti di azione protettiva per i linfociti, i protagonisti del nostro sistema immunitario. Una porzione al giorno di cereali integrali (farro, orzo, riso, ecc) di 80 - 100 grammi e una manciata di semi oleosi aiutano a raggiungere discreti livelli di amminoacidi solforati, fondamentali per la regolazione della risposta immunitaria. Rame. Questo minerale ha azione antimicrobica nella proliferazione delle cellule T e nella produzione di anticorpi. Un’altra buona fonte di questo minerale è il pesce con i suoi benefici Omega 3. Ferro: è un componente della struttura di enzimi fondamentali per il funzionamento delle cellule immunitarie. Si trova nella carne, nei legumi, nei cereali integrali e nella frutta secca a guscio. Anche alcune varietà di verdure a foglia di colore verde scuro come il cavolo riccio ne sono buone fonte. A cura della nutrizionista Valentina Schirò.

Alla scelta dei cibi giusti è importante anche associare buone norme da adottare in cucina:

La cottura deve essere sempre al forno o al vapore.

I cibi crudi devono essere ben lavati ma non disinfettati, a meno che non si è in gravidanza: muffe e batteri sui crudi di verdure e frutta aiutano a riequilibrare la flora batterica.

Le superfici, come da normale igiene, vanno lavate con candeggina e alcol.

Le mani vanno lavate bene con i normali saponi e disinfettate solo se non si ha la possibilità di lavarle.

Il virus muore in condizioni di calore, per cui bisognerebbe lavare con acqua calda superfici, mani e vestiti".

Integratori

Gli integratori non hanno i poteri magici, né sono delle scorciatoie che evitano gli effetti collaterali di un’alimentazione poco bilanciata. Hanno la funzione di integrare, appunto, eventuali carenze e permettere al nostro organismo di essere più forte. E, soprattutto ai tempi del coronavirus e della influenze stagionali, ci danno una base per far funzionare al meglio il nostro sistema immunitario.

Mantenere in equilibrio l’intestino (condizione di eubiosi) significa preservare il 70% del nostro sistema immunitario. In che modo possiamo farlo? Assumendo regolarmente la giusta quantità di cibi prebiotici e probiotici, ed evitando o limitando i cibi che generano calore (come il latte, il glutine e zuccheri raffinati in generale, che sono causa di un aumento eccessivo di infiammazione e di disbiosi intestinale).