Cambio di stagione: i rimedi per contrastare la caduta dei capelli

I cambi di stagione non riguardano soltanto gli armadi, ma anche la chioma: nel corso dell’autunno, ma anche in primavera, si evidenzia una maggiore caduta di capelli. Ciò è dovuto a un vero e proprio processo fisiologico, che si verificare in maniera ciclica e colpisce in modo indistinto uomini e donne.

E' un fenomeno molto comune che si verifica nei mesi primaverili e autunnali, due stagioni che contribuiscono in maniera diversa ad accelerare il fenomeno della perdita di capelli. La caduta autunnale dei capelli è un problema spesso inevitabile che colpisce tantissime persone, ma che può essere affrontato supportando il proprio organismo, così da limitare la caduta dei capelli e farli crescere più forti di prima.

Qual è il motivo che si nasconde dietro la caduta dei capelli in autunno? In linea di massima si tratta del rinnovamento della chioma in seguito al cambio di stagione, tra settembre e novembre. Tuttavia, ci sono anche altre ragioni che causano la perdita di capelli in autunno: una serie di processi ormonali che generano un aumento di capelli in fase di caduta. Come capire se i capelli stanno cadendo? Basta tirare. Se il capello si spezza e viene via con facilità devi correre ai ripari. Adesso vediamo i rimedi per contrastare la caduta dei capelli in autunno.

Le cause

Abbiamo visto come la perdita dei capelli sia un fenomeno che tende a intensificarsi soprattutto durante i cambi di stagione, nei mesi primaverili e autunnali, e come l'autunno sia la stagione in cui i capelli tendono a cadere di più, tuttavia le cause della perdita stagionale dei capelli non sono ancora del tutto chiare. In ogni caso, tra i fattori di rischio ritenuti responsabili della perdita autunnale dei capelli, possiamo trovare:

la variazione di luce che si verifica tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno - il corpo infatti reagisce a questa variazioni modificando la produzione di melanina, l'ormone coinvolto nel processo di regolazione luce/buio, e di melatonina, l'ormone che regola il sonno/veglia;

che si verifica tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno - il corpo infatti reagisce a questa variazioni modificando la produzione di melanina, l'ormone coinvolto nel processo di regolazione luce/buio, e di melatonina, l'ormone che regola il sonno/veglia; lo stress di fine ferie e il ritorno ai ritmi di vita frenetici e stressanti dopo le vacanze;

di fine ferie e il ritorno ai ritmi di vita frenetici e stressanti dopo le vacanze; eredità genetica e/o squilibri ormonali;

il ciclo di vita del capello - durante il cambio di stagione si perdono principalmente i capelli in fase telogen, cioè alla fine del ciclo di ricrescita, durante la quale il capello si trova ancora nel follicolo pilifero ma le sue attività vitali sono completamente cessate.

Come capire se si perdono troppi capelli

Normalmente, ogni persona perde tra i 50 e i 100 capelli al giorno, ma durante i cambi di stagione la quantità di capelli persa tende ad aumentare. Questo fenomeno ha una durata limitata, tra le 4 e le 6 settimane, e la caduta dei capelli può considerarsi regolare se si verifica in modo uniforme sulla superficie. Al contrario, se avviene a chiazze, può trattarsi di alopecia o di una caduta grave: in questo caso, diventa quindi importante recarsi dal dermatologo.

Per capire se i capelli sono stressati è necessario osservarli attentamente, analizzandone l'aspetto: i capelli danneggiati, infatti, sono schiariti, a causa dell’ossidazione della melanina causata dalle radiazioni solari, stopposi, per colpa delle scaglie che si sollevano per la carenza di cemento intercellulare, e tendono a spezzarsi con facilità, perché le catene di cheratina all’interno della corteccia sono danneggiate. Inoltre, per verificare il danno, oltre ad analizzarne l’aspetto si potrà provare a tirare un capello: se si rompe vuol dire che è devitalizzato e che avrà bisogno di ulteriori attenzioni.

I rimedi contro la caduta dei capelli

La caduta autunnale dei capelli è quindi un problema che non è possibile evitare, ma che può essere affrontato supportando il proprio organismo, così da limitare la caduta dei capelli e farli crescere più forti di prima. Tra i migliori rimedi per affrontare la caduta stagionale dei capelli possiamo trovare:

Alimentazione corretta e integratori specifici

Curare l’alimentazione, garantendo l’assunzione di tutti gli elementi fondamentali per la nostra salute e mangiando in modo sano, vario ed equilibrato, è il primo passo per affrontare la caduta stagionale dei capelli. In particolare aminoacidi, oligoelementi, minerali e vitamine risultano fondamentali per la salute dei capelli. Puoi sfruttare la forza e l’energia di alimenti come pesce, carne, cereali, legumi, frutta secca, latte, funghi, broccoli e cacao, oppure, soprattutto in caso di gravi carenze, ricorrere ad integratori alimentari di vitamine (in particolare vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina D), minerali (soprattutto ferro e zinco) e acidi grassi essenziali Omega-3.

Trattamenti topici

Soprattutto in autunno, ricorri a trattamenti mirati capaci di nutrire, rinforzare e riparare i capelli, rendendoli più forti e stimolandone la crescita. Ottimi rimedi naturali, da realizzare facilmente a casa, sono l'impacco a base di semi di fieno greco e la maschera nutriente a base di avocado, che si ottiene frullando la polpa del frutto e tenendola in posa per circa mezz'ora prima di fare il solito shampoo.

Inoltre, puoi ricorre a dei massaggi sul cuoio capelluto, in grado di riattivare la microcircolazione e migliorare l'afflusso di sangue, aumentando il nutrimento che arriva ai follicoli: con le dita aperte a rastrello, dalla nuca verso la sommità del capo, muovi i polpastrelli in modo circolare esercitando una lieve pressione.

Evitare di stressare i capelli

Il cambio di stagione è uno dei momenti di maggior fragilità per i capelli, e per questo, in questo periodo, è bene evitare di stressarli con trattamenti e prodotti aggressivi: evita di ricorrere a stirature, permanenti e tinte, a meno che il colore non si limiti a un ritocco della ricrescita o a un riflessante leggero. Inoltre, ricorda di evitare anche piastre e arricciacapelli, di non utilizzare mai il phon alle temperature più alte, di non legare troppo spesso e troppo stretti i capelli, poiché ne favorisce la caduta a causa della troppa tensione a cui il capello viene sottoposto, e, in generale, di dormire a sufficienza e di evitare il fumo e lo stress eccessivo.