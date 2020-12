Regala la 'bellezza' a Natale: i migliori prodotti beauty da mettere sotto l'albero

Se siete alla ricerca del regalo perfetto per le amiche appassionate di cosmetica, la zia truccatrice o la propria mamma è senza dubbio un prodotto per la cura della pelle. Tra creme idratanti, sieri viso, oli struccanti e novità del mondo del beauty la scelta è molto ampia e i prezzi anche ma ecco una selezione dei migliori prodotti di cosmetica a poco prezzo da acquistare per un regalo d'effetto, utile e che farà battere il cuore alla vostra amica patita di prodotti di bellezza.

La classica ma utile crema viso

Regalare una crema viso è sempre un bene, che sia idratante, anti-age o illuminante, spesso si pensa che si tratti di un regalo poco carino ma senza dubbio è molto apprezzato perché utile. Per orientarsi nella scelta basta sapere la tipologia di pelle della persona a cui si vuole fare il ragalo, se secca, grassa o normale, la tipologia di crema che si desidera regalare, se notte, giorno, anti-age, idratante o illumante, scegliere la fascia di prezzo più adatta e il gioco è fatto. Con meno di venti euro possono essere regalate ottime creme viso e fare un figurone!

La palette abbinata al colore degli occhi

Regalare una palette di ombretti è un'ottima idea, soprattutto per l'amica make-up addicted. Ecco allora che in base al colore degli occhi si potrà scegliere l'accostamento di colori di ombretti più adatti per un trucco che farà risaltare lo sguardo e renderlo ancora più intenso. Con 15, 20 euro il regalo è fatto, e anche il make-up!

Il fondotinta preferito

Regalare un fondotinta senza conoscere la persona potrebbe essere complicato perché per scegliere la colorazione e la texture giusta bisogna fare diverse prove sulla pelle, o conoscere bene i gusti della persona a cui si vuole fare il regalo. Un consiglio? Spulciate nell'armadietto dei trucchi della vostra amica o conoscente per vedere quale fondotinta usa e ricomprategliene uno nuovo, sarà sicuramente un regalo apprezzatissimo!

L'eye-liner dei propri sogni

Ogni donna ha il suo eye-liner preferito e anche qui, come per il fondotinta, vale la regola di scoprire quale marca e tipologia viene usata dalle vostre amiche e comprarne una nuova confezione che magari comprende anche la versione waterproof, sempre utile per evitare di far colare il trucco. Osate anche con le tinte di marrone o con un eyeliner brillantinoso per un trucco di capodanno. Messi insieme questi eye-liner creeranno un regalo molto carino e apprezzato e anche economico.

Un set di maschere purificanti

Se la persona a cui si vuole fare un regalo non la si conosce ancora bene si potrebbe optare per un insieme di maschere purificanti. Che siano per pelli grasse o secche, tutti hanno bisogno di purificare la pelle costantemente. Allora si potrebbe mettere insieme più tipologie di maschere, anche quelle con forme natalizie per restare in tema e abbinarle magari a uno struccante o un tonico per viso. Si farà sicuramente bella figura spendendo poco!

