Le migliori Scuole di Tennis a Treviso, dopo le vittorie di Sinner è boom di iscrizioni

Dopo la vittoria di Jannik Sinner della Coppa Davis e degli Australian Open, è scoppiata la "tennismania", con un boom di iscrizioni di ragazzi e adulti anche a Treviso, tutti desiderosi di imbracciare la racchetta. Il tennis non solo migliora la forma fisica, aumentando la forza, la velocità e la coordinazione, ma offre anche benefici mentali, come la riduzione dello stress e il miglioramento della concentrazione e della disciplina, rendendolo uno sport completo e appagante per persone di tutte le età.

Ecco una panoramica delle migliori scuole di tennis della zona, ciascuna con le proprie peculiarità e offerte formative.

Adriano Panatta Racquet Club: Dedicato a giocatori di tutte le età, lezioni di tennis a partire dai 4 anni di età, con programmi personalizzati in base al livello di impegno desiderato. L'approccio formativo è incentrato sullo sviluppo delle competenze tecniche e sulla passione per il gioco.

Eurosporting Experience: Con i suoi cinque campi in terra rossa, questa scuola offre un'istruzione di tennis di alto livello sotto la guida di Maestri Federali FIT. E' il luogo perfetto per chi desidera migliorare le proprie abilità in un contesto competitivo e stimolante.

Sporting Life Center - Treviso: Questo centro ha 8 campi in terra rossa e 2 sintetici, offre un'ampia scelta di lezioni individuali e pacchetti formativi.

Asd Tennis Treviso: Situata in Strada Comunale delle Corti, 54, è un punto di riferimento per gli appassionati di tennis di ogni livello. Con un'ampia gamma di programmi, dal principiante all'avanzato.

Eurotennis Club Treviso: Nel cuore di Treviso, in Viale G. G. Felissent, 52, la scuola si distingue per la sua offerta completa che include diversi campi da tennis e una palestra ben attrezzata. Offre programmi adatti a tutte le età e le capacità.

Padel Treviso: Con sede in Via Riccardo Selvatico, 6, non solo offre campi da padel di alta qualità, ma anche anche lezioni di tennis, ideale per chi desidera variare la propria routine sportiva e cimentarsi in due delle discipline più amate.

Tennis Club Motta di Livenza: Questa associazione sportiva dilettantistica propone corsi di tennis per giocatori di tutti i livelli. Il club è noto per il suo ambiente amichevole e per l'attenzione individuale dedicata a ciascun atleta.

Carbone Tennis Academy: Forte di oltre 20 anni di esperienza, si dedica all'insegnamento del tennis a bambini e ragazzi, promuovendo lo sport anche nelle scuole elementari e medie. L'academy è nota per il suo approccio inclusivo e per la qualità dell'istruzione.

Park Tennis Villorba A.S.D.: Specializzata in corsi di propedeutica e mini tennis per i più piccoli, questa scuola offre un programma su misura per bambini dai 5 ai 7 anni, utilizzando attrezzature adatte all'età e promuovendo un approccio ludico all'apprendimento del tennis.

C.R.A.L. Treviso: Presso gli impianti sportivi in Via Ca' Foncello, 12, ha programmi di tennis per tutte le età, con un focus particolare sull'accessibilità e sulla promozione dello sport come strumento di benessere e socializzazione.