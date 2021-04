Braccialetto da fitness le novità: come si usa, quale comprare

Per monitorare i parametri corporei durante la giornata, la qualità del sonno e misurare i tuoi progressi in ambito benessere. Piccoli, leggeri, facili da usare, i braccialetti da fitness calcolano distanze, passi, calorie di giorno e la qualità e la quantità del sonno di notte. Pratici e per tutte le tasche hanno un design molto accattivante. Ecco quali sono le caratteristiche di smartband, braccialetti, orologi fitness che stanno spopolando tra gli appassionati del benessere.

Indossati come un normale orologio rilevano parametri corporei, come il battito cardiaco, il movimento, il livello di ossigenazione del sangue, durante tutto l’arco della giornata.

Monitorano gli allenamenti e sono utili anche per chi desidera solo migliorare il proprio stile di vita.

La maggior parte delle smartband sono impermeabili, e possono essere utilizzati durante il nuoto, o sotto la pioggia o mentre si fa la doccia. Si tratta di una polsiera dalle dimensioni compatte pensata per essere indossata in continuazione, anche durante la notte, per valutare la qualità del sonno e fornire così una valutazione complessiva delle attività quotidiane.

Monitoraggio attività

C’è una nuova modalità di rilevamento automatico per sei attività: corsa, camminata, tapis roulant, ciclismo, vogatore ed ellittica. Con questa nuova funzione, il braccialetto è in grado di determinare automaticamente se stai svolgendo una delle attività sopra menzionate e iniziare a registrare l’allenamento senza la necessità di avviarlo manualmente.

Monitoraggio del sonno - Grazie al sensore SpO2 integrato il dispositivo è in grado di monitorare la respirazione durante le ore notturne, oltre alle varie fasi del sonno con informazioni utili sulla qualità e la durata del sonno.

Monitoraggio della frequenza cardiaca - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e c'è una nuova modalità basata sulla variabilità della frequenza cardiaca per rilevare livelli di stress durante il giorno.

PAI - funziona utilizzando un nuovo approccio per misurare l'attività fisica in base alla frequenza cardiaca, e altri dati personali come il peso o il sesso. Invece di concentrarti sulla classica regola dei 10.000 passi giornalieri, dovresti mantenere l'indice PAI sopra il valore di 100.

Salute donna - offre anche il monitoraggio del ciclo mestruale, utile alle donne per determinare le date del ciclo e le scadenze della fertilità.

La novità

Il braccialetto per il fitness Xiaomi Mi Band 6 offre uno schermo edge-to-edge molto più ampio rispetto ai precedenti modelli, senza alcun aumento significativo dell’ingombro complessivo. Mantiene l’ottima autonomia e può monitorare molte più attività con danza e Zumba che si uniscono a quelle standard come corsa, nuoto e HIIT.

Alle varie funzioni si aggiunge la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, applicato al monitoraggio del sonno con una nuova analisi della qualità della respirazione.

Per una maggiore protezione, il display è stato realizzato in vetro temperato con rivestimento anti-impronta.

60 diverse watch faces per personalizzare lo schermo, con la possibilità di utilizzare le tue foto personali.

Mostra l' ora del giorno, i passi, la frequenza cardiaca, il meteo, le notifiche delle app abilitate e le notifiche per le chiamate. Può anche controllare la musica direttamente dal tuo polso e può fungere anche da pulsante remoto per scattare una foto dalla fotocamera.

E' equipaggiato di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca PPG, un sensore Sp02, un accelerometro a 3 assi e un sensore giroscopico a 3 assi.

L’upgrade più importante del fitness tracker Xiaomi Mi Band 6 è il display notevolmente più grande, ingrandito di 0,46 pollici in diagonale. Questo migliora la lettura delle notifiche, ma è importante anche per altre funzioni e lascia più spazio per informazioni aggiuntive. Inoltre, ci sono modalità sportive e supporto Strava, ma manca il GPS integrato. Ciononostante, Mi Band di Xiaomi si riconferma uno dei migliori fitness tracker nella sua fascia di prezzo, anche se il confronto con il nuovo Honor Band 6 sarà molto interessante.

