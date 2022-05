In forma per l'estate: allenamento total body per combattere la pigrizia

I buoni propositi, quando si tratta di allenamento, li abbiamo un po' tutti quanti. Presto però vengono rimandati o addirittura abbandonati. Ecco però alcuni consigli che possono servire per combattere questa pigrizia e per allenarsi nel modo giusto in vista della bella stagione.

Combattere la pigrizia può essere più semplice di quanto sembra. Infatti, grazie ad alcuni semplici trucchi e a un allenamento in linea con il nostro livello, è possibile ritrovare la voglia di fare e riuscire a rimetterci in forma in tempo per l’estate. Vediamo quindi insieme come fare!

Come combattere la pigrizia

Rispettare il proprio corpo - Fare esercizi troppo faticosi ci farà passare subito la voglia di continuare ma ci farà sentire solo stanchezza e dolore fisico. Per questo motivo bisogna rispettare il nostro corpo e dando tempo al tempo sarà più facile sopportare la fatica e superare la pigrizia. In primis devono essere così stabiliti obiettivi concreti e realistici di allenamento che ci permetteranno di valutare a poco a poco i nostri progressi e non perdere fiducia nell'allenamento.

Coinvolgere un amico - Allenarsi in compagnia è sempre più divertente ed è un modo per spronarsi a vicenda per dare sempre il massimo delle proprie possibilità.

Allenamento 'total body' - Bisogna riuscire ad individuare il giusto tipo di allenamento, come per esempio il 'total body lgger' per poter allenare tutto il corpo in modo facile e veloce.

Gli esercizi da fare