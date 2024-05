Astrazeneca vaccino Covid: perchè è stato ritirato in tutto il mondo

Nella giornata di ieri, martedì 7 maggio, l'Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all'uso.

Come ricorda il quotidiano Guardian, il vaccino AstraZeneca è risultato complessivamente sicuro ed efficace contro il Covid, ma comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto come trombosi con trombocitopenia o TTS. Questa rara sindrome si è verificata in circa due o tre persone su 100mila vaccinate: lo scorso mese, durante il procedimento legale in corso a Londra, l'azienda ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari il collegamento tra il vaccino e le trombosi. Un'ammissione che, secondo i quotidiani britannici, potrebbe aprire la strada a risarcimenti milionari.

La decisione è stata presa per diverse ragioni, tra cui:

Rari effetti collaterali: Il vaccino AstraZeneca è stato associato a rari casi di trombosi venosa sinusale (CVST), un grave disturbo del sangue che può causare coaguli di sangue e morte. Sebbene il rischio sia molto basso, la disponibilità di vaccini alternativi con un profilo di sicurezza simile ha portato alla decisione di ritirarlo.

Motivi commerciali: AstraZeneca ha affermato che il ritiro è dovuto anche a motivi commerciali, in quanto la produzione e la distribuzione del vaccino non sono più economicamente sostenibili.

Le parole dell'azienda Astrazeneca

"I nostri sforzi - si legge nel comunicato della società - sono stati riconosciuti dai governi di tutto il mondo e sono ampiamente considerati come una componente fondamentale per porre fine alla pandemia globale".