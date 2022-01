Ecco il calendario per sole donne

Appena trascorsa l'Epifania è facile farsi travolgere dalla routine dimenticandosi dei pochi buoni propositi, specie se si tratta di indagare sulla propria salute e benessere (senza considerare i disagi dovuti alla pandemia Covid).

Come attesta una ricerca dell’Osservatorio Onda, 2 donne su 3 vorrebbero fare di più per la propria salute. «Molto spesso mi capita di parlare con donne che rincorrono il loro tempo, o meglio, il tempo da dedicare a loro stesse per poi accorgersi, spesso troppo tardi, di non avere più risorse fisiche e mentali – spiega Alessandra Bitelli, Woman Empowering Coach, esperta di Intimina - E la trascuratezza accumulata negli anni lascia strascichi spesso irreversibili o che si restaurano a fatica». Eppure basta davvero poco: si tratta infatti di semplice organizzazione.

Il calendario della salute femminile

Gennaio - ricorre anche la Giornata contro il cancro cervicale (HPV)

- Effettuare un controllo ginecologo (pap-test, esami del sangue e urine)

- Regalarsi 3 ore di massaggio (tonificante, riposante, drenante)

Febbraio – ricorre anche la Giornata contro lo spreco alimentare

- Effettuare una visita di controllo dal nutrizionista (consigli, alimentazione corretta)

- Regalarsi 3 ore corso di padel.

Marzo – ricorre anche la Giornata Mondiale della salute orale

- Effettuare una visita di controllo dal dentista, da abbinare magari a una pulizia dei denti

- Regalarsi 3 ore di corso per imparare di più sul mondo del vino, magari per scoprire una passione da sommelier

Aprile – ricorre anche la Giornata della salute femminile

- Prenotare un controllo dal fisioterapista

- Regalarsi 3 ore per una fuga romantica

Maggio

- Effettuare una visita di controllo dal medico estetico

- Regalarsi 3 ore di spettacolo a teatro o al cinema

Giugno

- Effettuare una visita di controllo dall’oculista (occhiali, lenti a contatto)

- Regalarsi 3 ore di mindfulness o di tecniche di rilassamento

Luglio

- Prenotare un controllo dal podologo per la cura dei piedi

- Regalarsi 3 ore di riflessologia plantare

Agosto

- Effettuare una visita controllo dal chirurgo vascolare (controllo delle vene prima di partire)

- Regalarsi 3 ore di shopping con un personal shopper approfittando dei saldi

Settembre – ricorre anche la Giornata Mondiale per il cuore e la Giornata del benessere sessuale

- Effettuare una visita di controllo dal cardiologo (un controllo al cuore dopo le vacanze)

- Regalarsi 3 ore ad una mostra appena inaugurata

Ottobre – ricorre anche il mese della prevenzione contro il tumore al seno e la Giornata dell’osteoporosi

- Effettuare una visita di controllo dal senologo (visita, ecografia e mammografia)

- Regalarsi 3 ore di pilates

Novembre – ricorre anche la Giornata mondale del diabete

- Effettuare una visita di controllo dall’ortopedico/osteopata (Moc compresa)

- Regalarsi 3 ore di personal trainer

Dicembre

- Effettuare un controllo dermatologo (nei, macchie, pruriti, secchezza)

- Regalarsi 3 ore di spa