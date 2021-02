Coronavirus: come prenotare un tampone gratuito a Treviso e in Veneto

Punti tampone allestiti dalle aziende sanitarie locali della regione del Veneto per l’esecuzione dei test per sars-cov-2

Nel territorio della Regione del Veneto sono attivi punti tampone (anche con modalità drive-through) ai quali è possibile accedere:

su prescrizione del Medico curante ovvero del Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta o Medico di Continuità Assistenziale (Guardia Medica);

su indicazione dell’operatore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

i soggetti asintomatici che hanno ricevuto una notifica di App Immuni - esibendo la notifica ricevuta - poichè individuati come possibile contatto di una persona positiva;

i viaggiatori di ritorno da un Paese a rischio COVID-19, per i quali è prevista l’esecuzione di un test al rientro dalla normativa nazionale e/o regionale vigente.

A seconda del caso specifico e sulla base dell’organizzazione aziendale, nelle sedi predisposte verrà somministrato il test antigenico rapido o il test di biologia molecolare prescritto dai servizi.

Prenotazione

Chiamate il vostro medico di base ed entro 24 ore (massimo 72 ore) avrete un appuntamento.

Criteri: Sospetto covid

Febbre > 37,5°;

Tosse secca o dispnea;

Anosmia e/o ageusia (perdita di olfatto/gusto).

Compatibile covid

Congiuntivite bilaterale;

Astenia severa;

Faringodinia (mal di gola);

Mal di testa;

Rinorrea;

Dolori osteomuscolari diffusi;

Disturbi gastrointestinali.

Sono attivate le seguenti linee telefoniche del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 2 che è possibile contattare, dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al sabato:

0422 323888

0422 323701

0422 323702

oppure al seguente indirizzo mail: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

Di seguito riportiamo gli ambulatori con accesso diretto (Covid Point) per effettuare il tampone:

1. Treviso:

Ex-Dogana, Viale Della Serenissima (si entra SOLO con auto o altro mezzo proprio, seguendo la coda dedicata).

Dal lunedì al sabato 7.00-19.00 con le seguenti modalità:

– 7.00-12.00 per assistiti fino ai 18 anni

– 12.00-19.00 per assistiti dai 18 anni

Domenica 7.00-13.00 con accesso indifferenziato.

2. Distretto di Asolo:

ex Velo di via Piave 55, ad Altivole

Dal lunedì al sabato 7.00-19.00 con le seguenti modalità:

– 7.00-12.00 per assistiti fino ai 18 anni

– 12.00-19.00 per assistiti dai 18 anni

Domenica 7.00-13.00 con accesso indifferenziato.

Dal lunedì al sabato: 7.00-13.00

3. Distretto di Pieve:

palasport Zoppas Arena sito in viale dello Sport, 2 Conegliano (si entra SOLO con l’auto).

Dal lunedì al sabato 7.00-19.00 con le seguenti modalità:

– 7.00-12.00 per assistiti fino ai 18 anni

– 12.00-19.00 per assistiti dai 18 anni

Domenica 7.00-13.00 con accesso indifferenziato.

4. Oderzo:

Centro Polifunzionale del Foro Boario, via Donizetti.

Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica: 7.00-13.00 con accesso indifferenziato.

N.B. I soggetti che risultano positivi al test effettuato (antigenico rapido o di biologia molecolare) devono rispettare l’isolamento presso il proprio domicilio. I contatti stretti dei soggetti che risultano positivi devono anch’essi rispettare la quarantena presso il proprio domicilio.

Per ricevere tutte le indicazioni del caso, si invita a contattare il proprio Medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta) o il Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente competente.

Clicca sull’ULSS di riferimento per conoscere l’elenco delle sedi dove effettuare i tamponi per Covid 19 in Veneto.

ULSS 1

ULSS 2

ULSS 3

ULSS 4

ULSS 5

ULSS 6

ULSS 7

ULSS 8

ULSS 9