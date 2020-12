Variante inglese del coronavirus: cosa sappiamo

Al momento si ipotizza una maggiore velocità nel contagio, che è quello che preoccupa maggiormente, ma non ci sono riscontri su una minore risposta del vaccino.

Dopo l'allarme scattato per l'aumento vertiginoso dei contagi in Gran Bretagna, medici, scienziati e virologi si dicono "in apprensione". "Se è vero che la variante determina una maggiore diffusione, la conseguenza sarà all’inizio un aumento di contagi, poi di ricoveri in terapia intensiva e infine di morti" afferma in un’intervista Massimo Antonelli, direttore della rianimazione del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico. "Ci sarebbe un ulteriore pressione sugli ospedali" anticipa Antonelli, che sarà uno dei primi medici italiani a ricevere il vaccino, forse già il 27 dicembre, "Fortunatamente, a giudicare dai dati disponibili, l’efficacia di questi vaccini non dovrebbe essere compromessa ma ci vorranno mesi prima di avere una percentuale di popolazione immune e quindi poterci ritenere al sicuro”.

Perché questa variante causa preoccupazione?

Lunedì, in un annuncio a sorpresa, il Segretario alla Sanità del Regno Unito Matt Hancock ha dichiarato alla Camera dei Comuni che più di mille casi del nuovo ceppo virale sono stati trovati in quasi 60 aree, prevalentemente nel sud dell'Inghilterra e a Londra.

Secondo Reuters gli scienziati stanno cercando di stabilire se la rapida diffusione nell'Inghilterra meridionale di una nuova variante del COVID-19 sia collegata alle mutazioni chiave rilevate nel ceppo, alla proteina "spike" che il virus usa per infettare le cellule umane. Il virologo britannico Chris Smith ha detto alla trasmissione 'BBC Breakfast' che, nonostante si diffonda più rapidamente, la nuova variante del coronavirus potrebbe non essere più "cattiva".

Tre cose si stanno unendo e stanno attirando l'attenzione:

Sta rapidamente sostituendo altre versioni del virus

Ha mutazioni che colpiscono una parte del virus che probabilmente è importante

Alcune di queste mutazioni sono già state dimostrate in laboratorio per aumentare la capacità del virus di infettare le cellule

Tutti questi elementi si uniscono per creare un caso per un virus che può diffondersi più facilmente.

Tuttavia, non abbiamo la certezza assoluta. Nuovi ceppi possono diventare più comuni semplicemente trovandosi nel posto giusto al momento giusto, come Londra, che fino a poco tempo fa aveva solo restrizioni di secondo livello.

Quanto più velocemente si sta diffondendo?

È stato rilevato per la prima volta a settembre. A novembre circa un quarto dei casi a Londra erano la nuova variante. Ciò ha raggiunto quasi i due terzi dei casi a metà dicembre.

La cifra citata dal primo ministro Boris Johnson era che la variante potrebbe essere fino al 70% più trasmissibile.

Quel numero del 70% è apparso venerdì in una presentazione del dottor Erik Volz, dell'Imperial College di Londra. - Fonte BBC

In Italia

Su un volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera a Palermo sono stati riscontrati tre tamponi positivi e due dubbi: i test molecolari sono stati eseguiti sui 134 passeggeri e sei componenti dell'equipaggio. I tamponi antigenici rapidi avevano dato esito negativo. I successivi controlli hanno purtroppo accertato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri, che si trovano tutti in quarantena.

Intanto è stata avviata allo Spallanzani di Roma la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante. Gli accertamenti saranno fatti sul test eseguito su un passeggero sbarcato ieri a Fiumicino e positivo al tampone. Si avranno nei prossimi giorni i risultati degli accertamenti per stabilire se il passeggero, positivo al Covid, abbia la cosiddetta variante inglese. Secondo quanto si apprende, si tratta di un giovane medico. Su 351 passeggeri atterrati ieri a Fiumicino dall'Inghilterra è l'unico risultato positivo al Covid.

Due positivi a Roma. Sta bene ed è asintomatica la donna risultata positiva alla variante britannica del Covid. La donna non è ricoverata ma è in isolamento con il compagno nella loro abitazione nella zona di Roma. Quest'ultimo, di orgini britanniche, è anche lui positivo ed asintomatico ed era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito ma su di lui non è stata ancora conclamata la variante. La sua compagna invece ha una forte carica virale. Elemento, quest'ultimo, che avrebbe aiutato a sequenziare il genoma del virus SARS-CoV-2 con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.

Un altro caso sospetto della nuova variante inglese del Covid si trova a Bari: riguarda una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre. La giovane, sottoposta a tampone nel capoluogo pugliese, è risultata positiva al Coronavirus.

Praticamente tutta Europa, inclusa l'Italia, ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna.



"La variante di Sars-CoV2 che sta circolando in questo momento a Londra e nel sud est dell'Inghilterra, presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta Spike. Nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l'aggressività clinica nè la risposta ai vaccini", ha detto il Direttore Generare della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.