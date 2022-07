Quanto e quando si deve bere, quali sono i segnali della disidratazione

L'acqua è fondamentale per la vita, ce ne rendiamo ancora più conto ora che piove sempre meno e scarseggia. Bere la quantità giusta di acqua durante il giorno è necessario per il benessere del nostro organismo. Il nostro corpo è costituito per il 75-80% di acqua e bere con regolarità durante la giornata serve a mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

I segnali della disidratazione

La maggior parte delle persone ha familiarità con i primi sintomi legati alla disidratazione, come l’avere una bocca molto secca, prima “spia” di disidratazione. Ecco le principali conseguenze di una non corretta idratazione:

Lentezza o mancanza di energia

Mal di testa

Vertigini

Colpi di calore

Rigidità delle articolazioni

Aumento temperatura corporea

Bruschi cambiamenti nella pressione sanguigna

debolezza;

crampi muscolari;

Ascoltare questi segnali e fornire acqua al proprio corpo è fondamentale. Come fa notare il BMC Public Health, l'acqua costituisce approssimativamente il 60% del peso corporeo di una persona e perdere solo il 3% di questo peso attraverso la perdita d'acqua può portare alla disidratazion

Quanta acqua si deve bere al giorno?

Dire che bisogna bere tanto e con regolarità sembra banale, ma in realtà non esiste una risposta unica per tutti, essa dipende da corpo a corpo. In genere, il quantitativo di acqua che richiede l’organismo dipende da diversi fattori quali:

peso corporeo: con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

Stile di vita: chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

Traspirazione della pelle: chi suda molto deve bere di più.

Quanta acqua bere in estate?

II corpo umano è portato a perdere più liquidi durante l'estate, il che vuol dire che è più probabile avvertire il senso della sete. Per questo motivo, in estate è necessario sorseggiare più acqua. In particolare, è consigliato bere almeno 30 ml d'acqua per ogni chilo di peso corporeo; ciò vuol dire che se si pesa circa 80 chili, si dovrebbe bere circa 2,4 litri d'acqua al giorno

Bere a piccoli sorsi

Più il sorso è piccolo, più l'organismo ne trae beneficio, con la conseguenza che aiuta a curare disturbi piccoli ma molto fastidiosi, come: colite, pancia gonfia, sensazione di gonfiore, cattiva digestione.

Tempi e quantità

La regola è quella dei 2 litri d'acqua in media al giorno, il mattino (alle 8.30 alle 12.30) bere il primo litro; pomeriggio (dalle 14.30 alle 20.30) bere il secondo litro, durante i pasti, l'acqua fluidifica meglio i succhi gastrici. Si suggerisce, quindi, di bere un sorso tra una portata e l'altra.

Quand'è il momento di bere acqua:

appena svegli;

a metà mattina;

durante il pranzo;

a metà pomeriggio;

durante la cena;

prima di andare a letto.

Benefici

Bere tanta acqua è essenziale salute e benessere, poiché è la base del funzionamento del corpo umano. I sintomi disidratazione se non riconosciuti possono avere conseguenze gravi per il corpo umano: da mal di testa e problemi di circolazione, fino ad arrivare all'insorgenza di malattie e il danneggiamento degli organi. È perciò importantissimo bere acqua ogni giorno e con regolarità.

Tra le principali funzioni benefiche dell'acqua ricordiamo che facilita la digestione; regola il volume cellulare e la temperatura corporea; elimina le scorie metaboliche; trasporta i nutrienti; rende più elastica la pelle eliminando tossine e batteri; e rafforza i muscoli.

facilita la digestione

favorisce il buon umore

regola il volume cellulare e la temperatura corporea

depura il corpo ed elimina le scorie metaboliche

trasporta i nutrienti

rende più elastica la pelle

rafforza i muscoli

aumenta la concentrazione

fa passare il mal di testa

aiuta a prendere sonno

fa bene alla vista, i tessuti che costituiscono l’occhio sono composti circa dal 93% di acqua, la corretta idratazione influisce anche sull’attività della retina e della cornea, le borse e le occhiaie.

Perché bere acqua aiuta a non ingrassare