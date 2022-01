Tamponi rapidi nelle farmacie trevigiane: l'elenco completo

Con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’utilizzo del Green Pass, è possibile eseguire il tampone rapido valido ai fini dell’emissione del certificato a prezzi calmierati presso le farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa promosso dal Governo (Protocollo Figliuolo) e anche presso le strutture accreditate dal SSN che hanno ottenuto durante l’epidemia l’autorizzazione a eseguire test antigenici rapidi, ecco l'elenco completo per Treviso e provincia (fonte Ulss2).

In base alle nuove disposizioni se si risultasse positivi al test rapido non sarà necessaria la conferma tramite tampone molecolare.

Il tampone si effettua previa prenotazione, senza impegnativa, contattando direttamente la farmacia.

Farmacie punto tamponi Treviso e provincia

Farmacia Sant'antonio S.A.S. Via Roma, 2 Altivole 0423566019

Farmacia "All'angelo" Del Dr. Sergio Tonini & C. Sas Via Dei Tartari, 1 - Casella Asolo 0423529382

Farmacia Dr. Massimo Bonotto Piazza Garibaldi, 79 Asolo 042355136

Farmacia Semonzo Snc Piazza Canal, 255 Borso Del Grappa 0423910608

Farmacia Serena S.R.L. Via Piave, 22 Borso Del Grappa 0423561145

Farmacie Gt Del Dr Giacomelli & Sas Via Montello, 21 Caerano San Marco 0423650000

Farmacie Gt Del Dr Giacomelli & Sas Via Padova, 9 Caerano San Marco 0423859669

Farmacia Marson Snc Piazza Vittorio Veneto, 34 Cappella Maggiore 0438580004

Farmacia Dr Ssa Elisabetta Iellousheg Via Degli Alpini, 16 Carbonera 0422396107

Farmacia Savio Snc Delle Dr Sse Savio Nadia E Meri Via Nuova Trevigiana, 2/C Casale Sul Sile 0422820707

Faramcia Conscio Sas Via Peschiere, 38/G - Conscio Casale Sul Sile 0422785324

Farmacia Dodi Dr. Andrea Via Dalla Chiesa, 13 Casier 0422670130

Farmacia Dosson S.R.L. Via Marina Cattaneo, 6 - Dosson Casier 0422380625

Farmacia San Vigilio Snc Via Terraglio, 21 - Dosson Casier 0422436335

Farmacia Di Castelcucco Del Dr. Abatianni Francesco Viale Trento Trieste, 54 Castelcucco 0423563482

Farmacia Alla Fonte Della Salute Sas Di A. Ferrante Via Valsugana, 3/D Castelfranco Veneto 0423723353

Farmacia Monti Snc Dei Dr. Carli Elena E Alessandro Borgo Treviso, 138/A Castelfranco Veneto 0423493450

Farmacia Monti @Salvarosa Sas Di Farmacia Monti Snc Via Montebelluna, 17 - Salvarosa Castelfranco Veneto 0423763624

Farmacia Sant'antonio Snc Via Sile, 113 - Salvatronda Castelfranco Veneto 04231999520

Farmacia La Nativita' Sas Dr. Tombolato Alberto Denis E C. Via Enrico Fermi, 1 Castello Di Godego 0423468200

Farmacia Monti@Godego S.A.S. Di Farmacia Monti S.N.C. Via Marconi, 49/C Castello Di Godego 0423468933

Farmacia Alla Madonna Della Salute Via Borgo Finlandia, 21 Cavaso Del Tomba

0423562125

3489018666

Farmacia Fornasari Via Maggiore, 55 Cessalto 0421327103

Farmacia Cimavilla Snc Via E. Fermi, 1 - Cimavilla Codogne' 04381673959

Farmacia Carraro Via Menare', 14 Colle Umberto 043839803

Farmacia Al Meschio Srl Via Vittorio Veneto, 24 - San

Martino Colle Umberto 0438500482

Farmacia De Lorenzo Di Bonotto Dott. Maria Via Torricelli, 2/2a Conegliano 043861701

Farmacia Internazionale S.A.S. Di Conegliano Viale Italia, 192/C Conegliano 0438415554

Farmacia Modenese Snc Viale Venezia, 34/G Conegliano 043861165

Farmacia Marson Snc Viale Xx Settembre, 64 Conegliano 043822814

Farmacia Carli Viale Istria, 50 Conegliano 043824134

Farmacia Coneglianese Snc Viale Italia, 112 Conegliano 043861202

Farmacia Dei Colli Via F. Molena, 19 Conegliano 0438403164

Farmaciafiorenzato Srl Viale Veneto, 14 Conegliano 043834800

Farmaciasan Rocco Snc Piazza San Rocco, 6 - Pinidello Cordignano 0438998659

Farmacia Dalla Favera Via Zanini, 1 Cornuda 042383286

Farmacia Bonotto Dr. Andrea &C. S.N.C. Via Boschieri, 95/1 - Ciano Del

Montello Crocetta Del Montello 042384122

Farmacia Soligo S.N.C. Via Muratori, 40/A Farra Di Soligo 043883258

Farmacia Dott. Callegari Paolo Via Treviset, 61 - Col San Martino Farra Di Soligo 0438989666

Farmacia Cesca Dott. Ssa Raffaella Via Sanavalle, 1 Follina 0438970227

Farmacia Di Lutrano Del Dott Stefano Gatto Via Roma, 402/B -Lutrano Fontanelle 0422757798

Farmacia Eredi Gentili Dr Graziano Del Dr Gentili Giuliano Via Roma, 37 Gaiarine 043475009

Farmacia Favero Dr Paolo Via Deri Fracassi, 39 - Francenigo Gaiarine 043476252

Farmacia Fides Srl Vicolo San Francesco, 2 Giavera Del Montello 0422776666

Farmacia Tavian Dr Gianantonio Via Marconi, 28 - Bibano Godega Di Sant'urbano 0438783255

Farmacia Granatiero Via Postumia Centro, 15 Gorgo Al Monticano 0422740023

Farmacia Ospedaletto Snc Di Roberto Galtarossa E Isabella

Gazzi

Via Badoere, 8c -Ospedaletto Istrana 04221834878

Farmacia Bertin S.A.S. Del Dott. Walter Bertin & C. Via Nazario Sauro, 9 Istrana 0422730616

Farmacia Sacro Cuore Sas Via Roma, 1 Loria 0423485350

Farmacia Baron Roberta Via Villa, 43,A - Castione Loria 0423455331

Farmacia Dei Sali Snc Via Basalghelle, 10 Mansue' 3358739237

Farmacia Di Mansue' Snc Via Roma, 15 Mansue' 0422711091

Farmacia Grigio S.N.C. Di Grigio Andrea E Paolo Piazza Municipio, 9 Mareno Di Piave 0438492494

Farmacia Vigilanti Cama Di Cama Maria E C. Snc Via Manzoni, 2 - Bocca Di Strada Mareno Di Piave 0438308432

Farmacia "S.Giorgio" Del Dr. C.Giacomelli & C. Sas Via Bassanese, 189 - Coste Maser 0423923082

Farmacia Crepet Dr. Luca Via Giacomo Matteotti, 3 Maserada Sul Piave 0422877145

Farmacia Di Varago Di "Farmacie Piu' S.A.S. Dei Dottori Carlo E

Nicola Giacomelli

Via Trevisana, 43a - Varago Maserada Sul Piave 0422778510

Farmacia Brotto Piazza Umberto I, 9/10 Meduna Di Livenza 0422767285

Farmacia Ai Gemelli D'oro Sas Di Polito Filippo & C. Via Matteotti, 29 Mogliano Veneto 0415901976

Farmacia Al Terraglio Del Dr Alessandro Bortolot Via G Marconi, 12 Mogliano Veneto 0415901444

Farmacia San Marco Snc Via Ronzinella, 68 Mogliano Veneto 041453789

Farmacia Alla Madonnetta Snc Via Zermanesa, 35 Mogliano Veneto 0415900490

Farmacia Alla Marca Srl Via Marignana, 1 - Marocco Mogliano Veneto 0415906690

Farmacia"Giovanni Xxiii" Snc Via Giovanni Xxiii, 20 Monastier 0422798055

Farmacie Di Monfumo Via Chiesa, 34 Monfumo 0423945012

Farmacie Tre Sas Corso Mazzini, 114 Montebelluna 042322018

Farmacia Contea Alla Salute Snc Via Castellanai, 95 - Contea Montebelluna 04231920888

Farmacia Guarda Snc Via Risorgimento. 144 - Guarda Montebelluna 042322587

Farmacia Bassi Via Montegrappa, 82 Montebelluna 042322281

Farmacia Sant'elena Sas Vicolo Delle Mimose, 2 - Busta Montebelluna 0423604619

Farmacia Nuova Mariana Sas Del Dott Jacopo Gava Via Montegrappa, 7/A Moriago Della Battaglia 0438892022

Farmacia Di Motta Snc Via P. Bello, 28 Motta Di Livenza 0422861315

Farmacia Antica Farmacia "Alla Provvidenza" Via Ballarin, 1 Motta Di Livenza 0422766550

Farmacia Comunale Oderzo Via Maestri Del Commercio, 6 Oderzo 0422717215

Farmacia Life Sas Di Mason Paola Via Postumia Di Manino, 6 Oderzo 0422712221

Farmacia Opitergium Di Hippo 13 Farma Srl Via Garibaldi, 18 Oderzo 0422712241

Farmacia Di Piavon Snc Piazza Marco D'aviano, 7 - Piavon Oderzo 0422752950

Farmacia Mazza Dr. Italo Via Vittorio Veneto, 2 Orsago

0438990301-

0438990050

Farmacia Dott. Garbuio Via Roma, 6/A Paderno Del Grappa 042353083

Farmacia Burlini Via Pravato, 2 Paese 0422959008

Farmacia Dell'assunta Snc Via Turati, 7/A - Porcellengo Paese 04221781356

Farmacia Eredi Silvestri Srl Via Enrico Fermi, 1 - Postiuna Paese 042299034

Farmacia Patricelli Snc Via Trento,5 - Padernello Paese 0422451174

Farmacia Gobbato Dott. Francesco Via Roma, 127 Pederobba 042369302

Farmacia Chimenti Dei Dott. Angela E Giorgio Chimenti Snc Piazza San Marco, 9 - Crespano Pieve Del Grappa 042353023

Farmacia Schiratti Di Schiratti Samuele Piazza Balbi Valier, 6 Pieve Di Soligo 0438841944

Farmacia Battistella Sas Piazza Umberto I, 9 Pieve Di Soligo 043882371

Farmacie Gt Del Dr Giacomelli & Sas Via Iv Novembre, 75 Ponte Della Priula 0438445384

Farmacia Rossi Sirena Dott. Franco Via Chiesa, 50 - Negrisia Ponte Di Piave 0422754398

Farmacia Comunale Apoteca Speziale Sas Via Postumia, 230 - Levada Ponte Di Piave 0422853039

Farmacia Medicatrix Snc Via Marconi, 15 Ponte Di Piave 0422759139

Farmacia San Francesco Della Drssa R. F. Mattighello & C. Via Dei Fanti, 2 - Paderno Ponzano Veneto 0422969010

Farmacia Ponzano Veneto Via Chiesa, 11 Ponzano Veneto 0422442917

Farmacia Nuova Merlengo Sas Via Alpini, 6 - Merlengo Ponzano Veneto 0422542308

Farmacia A. Canova Viale Canova, 11 Possagno 0423544664

Farmacia Di Camalo' Snc Via Mario Fiore, 19 - Camalo' Povegliano 0422872432

Farmacia Brunello Dott.Ssa Emanuela Via Terraglio, 115/B - Frescada Preganziol 0422491591

Farmacia San Trovaso Della Dott.Ssa Marta Stefani & C. Sas Via Franchetti, 24 Preganziol 0422380337

Farmacia Centrale Preganziol Via Terraglio, 210 Preganziol 0422633066

Farmacia Luciani Sas Via Saragat, 9 Preganziol 0422634194

Farmacia Sambughe' Snc Via Fiandre, 3 - Sambughe' Preganziol 0422331765

Farmacia Comacchio S.N.C. Via G. Matteotti, 1 Quinto Di Treviso 0422471459

Farmacia Girardi Sas Via Vittorio Emanuele, 13 Quinto Di Treviso 0422379074

Farmacia Di Refrontolo Sas Della Dott.Ssa Giada Da Ros Viale Degli Alpini, 15/A Refrontolo 0438894255

Farmacia Pilla Italia Via Castellana, 10 Resana 0423480211

Farmacia Di Resana Via Roma, 4 Resana 04231855700

Farmacia Cesca Daniela Via Strada Dei Laghi, 5 -S. Maria Revine Lago 0438929044

Farmacia San Giovanni Via Marconi, 6 -Valla' Riese Pio X 0423748352

Farmacia Alla Dogaressa Snc Via G. Marconi, 2 -San Cipriano Roncade 0422708327

Farmacia Borgo Sile Snc Piazza Europa, 12 -Musestre Roncade 0422524460

Farmacia Europea Snc Via Arrigo Boito, 7/A -Biancade Roncade 0422849897

Farmacia S. Michele Via Roma, 105 Salgareda 0422747010

Farmacia Bellavitis Snc Via Postumia Centro, 75 San Biagio Di Callalta 0422797117

Farmacia Claudia Augusta Snc Via Postumia Ovest, 79 - Olmi San Biagio Di Callalta 0422899040

Farmacia Tre Santi Via O. Bredariol, 51 - Cavrie San Biagio Di Callalta 0422423082

Farmacia Sabadin Snc Via Europa, 40/D San Fior 043876024

Farmacia Gava Via Roma, 15- Localita' Rua Di

Feletto San Pietro Di Feletto 0438486851

Farmacia Ferrari Lorenzo Vicolo Antonio Gardin, 1 San Polo Di Piave 0422206058

Farmacia Fossamerlo Snc Via Liberazione, 4/C San Vendemano 04381893031

Farmacia Eredi Agostini Giovanna Via Marconi, 27 San Zenone Degli Ezzelini 0423567005

Farmacia Dott. Frusi E Dott.Ssa Callegari Snc Via Distrettuale, 58 - Sarano Santa Lucia Di Piave 0438700842

Farmacia Dott. Giuseppe Tosetto Viale Della Rimembranza, 6 Sernaglia Della Battaglia 0438966204

Farmacia La Piave Snc Dei Dott. Zonta M. E Mercanzin A. & C. Piazza Arditi, 20 - Falze' Di Piave Sernaglia Della Battaglia 0438903326

Farmacia Internazionale S.A.S. Della Dott.Ssa Davanzo Maria

Rita

Via Treviso, 22 Silea 0422360240

Farmacia Granzotto Dott. Claudio Piazza Della Repubblica, 1/A -

Lovadina Spresiano 0422887224

Farmacia Cais Mariangela Via Xviii Giugno, 64/A - 64/B -

Colfosco Susegana 0438781409

Farmacia Crevada Di Artemisia Snc Di Cais Ottavia E Pase Chiara Via Crevada, 8 Susegana 0438455278

Farmacia Tonolo Dr. Alessandro S.A.S. Via Nazionale, 2/F Susegana 043873220

Farmacia Di Tarzo Via Roma, 45 Tarzo 0438586597

Farmacia Calmaggiore Via Calmaggiore, 24 Treviso 0422545763

Farmacia Patelli Del Dottor Livio Patelli Piazza Del Quartiere Latino, 18/21 Treviso 0422546221

Farmacia Sant'angelo Snc Dei Dr. Bisetto Trevisin Tiziano Dara E

Federica

Via Sant'angelo, 83-83/A Treviso 0422400206

Farmacia Alla Testa D'oro Viale Burchiellati, 10/A Treviso 0422546322

Farmacia Dalla Zorza Srl Via Terraglio, 99 Treviso 0422402692

Farmacia Fiera Viale Iv Novembre, 84/E Treviso 0422582912

Farmacia All'ospedale Via Marchesan, 4/B Treviso 0422321484

Farmacia G. Marconi Via E.Rota, 15/17 Treviso 0422300605

Farmacia San Liberale Via Mantiero, 4 Treviso 0422230646

Farmacia S.M. Del Rovere Snc Via Luigi Ellero, 1 Treviso 0422300734

Farmacia Santa Bona Di Bontempi Bdr Barbara & C Snc Via Santa Bona Nuova, 43 Treviso 042222739

Farmacia Tezze Di Piave S.A.S. Della Dott.Ssa Iudici Angela & C. Viale Gina Roma, 1/E - Tezze Di Piave Vazzola 0438488260

Farmacia Boccardini Dalla Balla Enzo Via Roma, 3 Vazzola 04384412117

Farmacia Boscarini Snc Via Marconi, 10 Vedelago 0423400115

Farmacia Schiavetto Antonio Via Fornace, 1 - Albaredo Vedelago 0423451020

Farmacia Boscarini Snc Via Unione, 8 - Fanzolo Vedelago 0423476480

Farmacia Sant'agata Snc Di Palermo Alvano Anita & C Viale Trieste, 37 - Fossalunga Vedelago 0423489677

Farmacia A Carita' S.A.S. Via Roma, 117 - Carita' Villorba 0422919149

Farmacia Fontane Di Villorba Via Largo I Maggio, 3/3 -Fontane Villorba 0422053205

Farmacia Signori Via Trento, 14 Villorba 042292226

Farmacia Comunale 2 -San Giacomo Piazza Fiume, 29 - San Giacomo Di

Veglia Vittorio Veneto 0438500351

Farmacia Comunale 1 Via Brandolini, 113 Vittorio Veneto 043853198

Farmacia Comunale 3 - Costa Via Lugi D Nadai, 12 Vittorio Veneto 0438556628

Farmacia Zamperlini Via L. Da Ponte, 26 Vittorio Veneto 043853958

Farmacia Dottor Francesco Palatini Viale Cavour, 114 Vittorio Veneto 043853274

Farmacia Val Dei Fiori Di Bonicelli Pier Leonia E De Zan Milena

S.N.C.

Via Del Bersagliere 14 Vittorio Veneto 04381892503

Farmacia Ai Frativdott. Ettore Marson Via Garibaldi, 114 Vittorio Veneto 043853171

Farmacia Mmk Snc Via Schiavonesca Nuova, 296 Volpago Del Montello 04231951365

Farmacia Sant'anna Dott. Conte Federico Via G. Badini, 14 Zenson Di Piave 0421344353

Farmacia Santarello Sas Via Trento Trieste, 23 Zero Branco 0422485681

Farmacia Comunale Di Scandolara Via G. D'annunzio, 3/B - Scandolara Zero Branco 0422488

