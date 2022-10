Guida alle colline del Prosecco: in un libro 111 luoghi e curiosità da scoprire

Una guida ai 111 luoghi più iconici delle colline del Prosecco in vendita in tutte le librerie d’Italia, edita da Emons Libri & Audiolibri. A scriverla sono state due giovani autrici trevigiane, Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo.

Giovedì 13 ottobre la presentazione ufficiale alla stampa nella cornice quanto mai appropriata di Ca' del Poggio che domani, venerdì 14 ottobre, ospiterà anche il primo incontro delle due autrici con il pubblico in occasione dell'uscita del volume in libreria. Appuntamento alle 18.30, sarà presente anche Giuliano Vantaggi, site manager dell'associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Alla presentazione del libro alla stampa sono invece intervenuti la dottoressa Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro di Feletto e il dottor Alberto Stocco di Ca’ del Poggio.

I commenti

«Come autrici, io ed Elena siamo grate ed emozionate - ha esordito Jasmine Cattai Paladin di Conegliano -. Siamo innamorate della nostra terra, un paesaggio che è la spettacolare espressione architettonica di un ambiente naturale plasmato nei secoli dall’opera dell’uomo. Qui abbiamo avuto la fortuna di nascere e crescere, e proprio in onore delle nostre colline abbiamo deciso di scrivere questo libro, colline che sono state definite uniche al mondo dall’Unesco e riconosciute nel 2019 come Patrimonio dell’Umanità». «Due anni e mezzo fa - ha proseguito Elena Zanardo -, abbiamo trovato in Emons un editore che ha da subito accolto con entusiasmo il nostro progetto. Questo territorio è stato enorme fonte d’ispirazione, abbiamo cercato di fare nostro l’insegnamento dei protagonisti e della storia di questi luoghi, per poi costruire un percorso giovane e originale attraverso i colli».

Il presidente Luca Zaia, non potendo essere presente, ha inviato una lettera con cui ha espresso il proprio apprezzamento: «Vogliate gradire il mio plauso - ha scritto il Governatore - la pubblicazione si prefigura come vero e proprio itinerario a tappe che, sono sicuro, saprà guidare il lettore alla riscoperta delle eccellenze, anche quelle meno conosciute, e delle suggestioni storico-culturali che rappresentano l’identità del nostro territorio». La dottoressa Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha definito la guida come: «Un interessante lavoro di scoperta che ha permesso di raccontare nella guida anche luoghi poco conosciuti persino abitanti della zona». La vicepresidente della Provincia, Martina Bertelle, ha rimarcato come i racconti contenuti nel volume diano voce e valorizzino le eccellenze delle Colline del Prosecco «spesso noi abitanti sottovalutiamo i tesori che abbiamo intorno a noi, è importante riscoprire, come hanno fatto Elena e Jasmine, che siamo circondati di bellezze e tradizioni da conoscere e preservare, proprio hanno inteso fare le autrici attraverso questo libro». Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro di Feletto, ha infine sottolineato come «il Comune è stato lieto di patrocinare gli eventi di presentazione della guida. Motivo di orgoglio per la nostra comunità è che come luogo di presentazione sia stato scelto uno dei posti che rappresentano il cuore delle Colline del Prosecco”.

Il libro

La collana 111 di Emons comprende guide narrative con 111 racconti e fotografie per raccontare il genius loci di una città o di una zona. In questa colanna il libro di Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo si presenta come un viaggio a tappe tutto da vivere tra Conegliano e Valdobbiadene, un paesaggio "a mosaico" le cui caratteristiche geomorfologiche e culturali sono state riconosciute dall'Unesco come uniche al mondo. Colline ricamate da vigneti e percorsi enogastronomici, punteggiate di pievi e manieri, borghi storici e rustici casali: un complesso di forme, natura e presenza umana celebrata da poeti e pittori, dove la viticoltura eroica ha collezionato etichette di assoluto rilievo. 111 tappe di sorprese e curiosità non solo per intenditori e professionisti del settore ma per tutti i lettori interessati a scoprire gli angoli più affascinanti delle colline Unesco. La guida sarà in vendita da venerdì 14 ottobre.