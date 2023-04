200 mila bottiglie di Prosecco Bottega per lo scudetto del Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non è facile sentire che in un solo giorno arrivino in una città ben 200 mila bottiglie di vino, Prosecco nel caso specifico. Ma i miracoli, qualche volta,m San Gennaro riesce a farli e così nella città partenopea stanno per arrivare 200 mila bottiglie, in 4 versioni diverse, di Prosecco Bottega nelle speciali bottiglie in vetro azzurrato, con serigrafato lo scudetto oppure in versione Premium da 1,5 litri e mezzo, in astuccio da regalo o, per ultimo, quelle Vip tutte dorate per le cerimonie ufficiali. A Napoli tutti sembrano impazziti per questo scudetto e a farne tesoro ssembra sia soprattutto Bottega che per la realizzazione di queste bottiglie dovrebbe ricavare quasi 3 milioni di euro.