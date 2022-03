8 marzo: un bouquet di rose di spugna e non mimose per il massaggio relax per la festa della donna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Piegare una spugna a forma di rosa, per inviare alle donne un messaggio di assoluto relax almeno per il giorno della loro festa. Un’idea di Happidea, linea di biancheria per la casa specializzata in soluzioni sostenibili di Cotonificio Zambaiti, che propone per tutte le donne una collezione da bagno in spugna a riccio in 100% cotone, da trasformare in un bouquet. La realizzazione è semplice, è sufficiente digitare su un motore di ricerca la richiesta che compaiono diversi tutorial. La rosa sarà pronta in pochi minuti: si piega in due la spugna formando un triangolo, si rotola il lato più lungo fino ad ottenere un tubo di spugna. Successivamente si impugna un’estremità del tubo e lo si arrotola a sua volta, formando il fiore. L’idea creativa è un suggerimento per utilizzare la spugna anche per un massaggio energico e rinvigorente, dopo un bagno o una doccia calda. Da scegliere tra più di 20 colori di tinta unita, il set di spugna in 100% cotone HAPPIDEA, viene proposto per la Festa della Donna in una romantica scala cromatica che va dal rosa tenue al rosa più accesso. “La piegatura a forma di rosa arricchisce la collezione - dichiara Lara Zambaiti, responsabile marketing di Cotonificio Zambaiti - e regala una dedica ad ogni donna, un momento di benessere da vivere lontano dal vortice della routine quotidiana”. L’intera gamma Happidea è accessibile dall’App Casahomewear, disponibile su AppleStore e GooglePlay. L’app fa uso di innovative tecnologie di realtà aumentata che permettono di visualizzare i capi direttamente nell’ambiente desiderato con la semplice inquadratura dello smartphone, facilitando la scelta e la valutazione delle dimensioni del prodotto prima dell’acquisto. Apple/iOS https://apps.apple.com/it/app/casahomewear/id1489194876 Google/Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casahomewear.chw INFO: https://www.cotonificiozambaiti.it/