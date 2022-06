Suoni di Marca 2022: Jo Squillo e Sandy Marton sul palco di "80 Festival"

Mercoledì 27 luglio le Mura di Treviso si immergono negli anni Ottanta per celebrare un importante anniversario. ‘80 Festival in collaborazione con Radio Company, emittente radiofonica locale leader in termini di ascolti in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia, che spegne trenta candeline.

Nel corso degli anni, le serate di Radio Company si sono confermate un appuntamento fisso nel calendario estivo di diverse città del Nordest, una bellissima occasione per avere un contatto diretto coi propri affezionatissimi ascoltatori e per regalare al pubblico eventi e live indimenticabili. Ospiti d’eccezione per la festa a Suoni di Marca: Sandy Marton, interprete della celeberrima hit anni Ottanta People from Ibiza, e Jo Squillo, cantante, attivista e personaggio televisivo, un’icona tra la scena punk e l’italo-disco, venuta alla ribalta grazie al singolo Siamo donne, cantato in coppia con Sabrina Salerno.

Il festival

La festa di Radio Company si aggiunge al fitto calendario di Suoni di Marca 2022, insieme ai concerti di: Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Sud Sound System (17 luglio), Carmen Consoli (19 luglio), Motta (20 luglio), Kid Creole & The Coconuts (21 luglio), Tango Y Cielo (22 luglio) The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio). Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting.