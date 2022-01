“Abbecedario di Natale. Storie, leggende e curiosità”,

Esce l’Abbecedario di Natale, scritto da Laura Simeoni e Michele Rigo, illustrato dalle allieve del corso di Linda Wolfsgruber, storica docente della Scuola Internazionale d’Illustrazione della Fondazione Št?pán Zav?el e direttrice artistica del progetto. “Abbecedario del Natale. Storia, leggende e curiosità” è un libro illustrato che racconta il Natale attraverso 21 lettere dell’alfabeto, trasportando il lettore in un viaggio tra paesi e tradizioni, leggende e curiosità. Pubblicato da Aurelia edizioni di Rosy Silvestrini, contiene i testi di Laura Simeoni e Michele Rigo. La giornalista Laura Simeoni si occupa di tradizioni popolari venete a cui ha dedicato diversi studi e pubblicazioni. L’architetto Michele Rigo si prende cura del territorio attraverso la formazione e la divulgazione, studia la storia di Venezia e le tradizioni venete, oggetto di scritti specialistici e divulgativi.

Linda Wolfsgruber è una riconosciuta e amata illustratrice editoriale per l’infanzia. Ha ricevuto numerosi premi internazionali. È docente della Scuola Internazionale d’Illustrazione dal 1996. Durante i workshop estivi affronta l’suo di tecniche artistiche legate alla stampa, anche attraverso la contaminazione. Le allieve hanno lavorato sui capilettera e sulle illustrazioni: ciascuna lettera contiene una o più voci con cui si offrono suggestioni, notizie storiche e informazioni, curiosità e riferimenti popolari, alla scoperta di leggende diffuse in particolare in area triveneta, senza escludere cenni al resto d’Italia, ai vicini paesi del Nord ed Est Europa.

Nel libro illustrato, rievocando l’atmosfera dei libri scolastici di un tempo, vengono raccontati miti e tradizioni delle festività natalizie: dall’Avvento alle Zampogne passando per Babbo Natale, Elfi e Folletti, Panettone e Pandoro, Presepe, Santi, Spumanti, alberi addobbati e magiche comete. Il progetto nasce con il desiderio di mantenere viva la magia del Natale ed è pensato per tutte le età.

Illustratrici: Baldisserotto Silvia, Barion Francesca, Bassanese Marisa, Bressanin Alessia, D’Alconzo Gaia, Faganello Maria Rita, Fiorio Erica, Giacomin Giada, Jauke-Dreesen Christine, Mazzer Alice, Romanin Lorena, Todescato Antonella, Toffano Monica, Unterholzer Tutzer Anni, Zuin Chiara.