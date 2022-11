Advar, cena di gala a Le Querce: 130 commensali per sostenerla

Serata speciale, mercoledì 16 novembre, al ristorante Le Querce di Merlengo: i meravigliosi piatti creati dagli chef Ermanno Zago e Daniele Turco hanno reso ancora più speciale il sapore del buon cibo e della convivialità arricchito dal voler fare del bene. Il ricavato della serata è stato infatti dedicato interamente alle attività dell’Advar che ogni giorno si prende cura delle persone malate inguaribili; e che con l’équipe "Rimanere Insieme" accompagna le persone nell’elaborazione del lutto, per qualsiasi tipo di perdita.

Sala gremita di imprenditori, professionisti, artisti: amici Advar di vecchia data, accanto a nuove conoscenze, per testimoniare personalmente il proprio impegno con la presenza ed il fattivo sostegno. Insieme alla generosità ed al lavoro di tutti i componenti della famiglia Zago, titolare del ristorante, dello staff in loco e della Brigata di cuochi del Gritti Palace, i commensali hanno potuto avvalersi dei consigli di quattro esperti dell’Associazione Italiana Sommelier di Treviso, nonché del servizio ai tavoli di cinque studenti dell’Istituto professionale Alberini di Lancenigo.

«Una serata davvero speciale, grazie ad un sentito lavoro e presenza di squadra del territorio, tra cui anche aziende, professionisti ed Istituti», come riferiscono dall'associazione. Il leitmotiv della serata è stato proprio il connubio tra imprese, persone (e personaggi) della nostra comunità, tutti accomunati dallo stesso sentimento di stretto legame e propensione positiva verso “il bene comune”. Così come espressione del territorio è anche la cucina dei due rinomati chef, entrambi utilizzatori prevalentemente di ingredienti stagionali e regionali «con l’intenzione di valorizzare le specificità locali, con tecniche di cottura finalizzate a mantenere il più possibile le proprietà organolettiche degli ingredienti» (Ermanno Zago). «Per una cucina che è in continua evoluzione, convinto che la creatività vada stimolata continuamente» (Daniele Turco).