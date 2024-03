Vaia, ricette e gelato artigianale: menù ricco nel secondo weekend di Agrimont

Approfondimenti tematici sulla rinascita del bosco dopo la tempesta Vaia. Ma anche gelato artigianale, ricette dedicate ai prodotti dell’orto, apicoltura, zootecnia e molto altro. Riparte Agrimont: il secondo fine settimana della mostra nazionale dell’agricoltura di montagna propone una serie di appuntamenti sia per i professionisti del settore primario sia per hobbisti e famiglie.

IL POST VAIA

Si comincia già domani, venerdì 22 (alle 14.30), con un convegno intitolato “Come possiamo ricostruire il territorio dopo Vaia”. Sarà un approfondimento sul climate change, sugli eventi eccezionali in Europa e in Italia sempre più frequenti, che toccherà da vicino la struttura e la composizione dei boschi, le dinamiche naturali dopo la “strage” degli alberi, e le possibili scelte per la ricostituzione del manto forestale. Sotto i riflettori poi un esempio pilota: il progetto Life Vaia, la Foresta del Cansiglio e gli “orti forestali” a cura di Cia Belluno, Etifor e Veneto Agricoltura.

PREMIO POCCHIESA

Sempre domani pomeriggio, è in programma la consegna del 9. premio giornalistico “Ivano Pocchiesa”, che ricorda lo storico addetto stampa di Longarone Fiere Dolomiti. Quest’anno il premio - istituito in collaborazione con Bellunesi nel Mondo - va a Luciana Polliotti, di Bergamo, giornalista e studiosa di storia materiale con particolare riferimento al gelato artigianale di tradizione italiana, tra i fondatori della Coppa del Mondo di gelateria. Per l’occasione saranno consegnati anche gli attestati alle Agrigelaterie per la valorizzazione diretta dei prodotti agricoli attraverso il gelato, nell’ambito delle iniziative della 12. Giornata Europea del Gelato Artgianale, che si terrà domenica, con una sorpresa gustosa per tutti i visitatori di Agrimont.

SICUREZZA

Anche questo fine settimana di fiera dedicherà alcuni approfondimenti al tema della sicurezza per chi opera in ambito agricolo. Partecipato già lo scorso weekend il corso per l’uso sicuro della motosega nei lavori del bosco: verrà riproposto sabato mattina nello stand di Casa Veneto.

Poi spazio anche a una masterclass di innesto e potatura. E nell’area esterna della fiera ci sarà la simulazione di ribaltamento di un trattore agricolo, per apprendere comportamenti razionali che possono salvare la vita e sfatare alcuni luoghi comuni sulle capacità di reazione che può avere il guidatore in caso di ribaltamento.

FATTORIA IN FIERA

Continuerà per tutto il fine settimana anche l’esposizione di zootecnia, a cura dell’Associazione regionale allevatori del Veneto. Nella tensostruttura esterna di Longarone Fiere Dolomiti è allestita una vera e propria fattoria, con pecore, conigli, galline, cavalli, asini e diverse razze bovine. Una fattoria che come ogni anno attira bambini e famiglie.

LE RICETTE

E poi il weekend dedicherà uno spazio alla fatica letteraria di Rosa Da Cas: il suo libro “Murazzi di Longarone a quattro stagioni – ricette con i prodotti degli orti” è appena uscito e ha già avuto un grande successo locale. Le ricette saranno presentate sabato pomeriggio alle 17.15. Infine, approfondimento sul mondo dell’apicoltura. Domenica alle 9.30, focus su “Tutto quello che avresti voluto sapere sulla pappa dalla A (arnia) alla V (vasetto)” con l’intervento dell’esperta apicoltrice Cristina Palmieri (organizzato da Apidolomiti). E sabato e domenica, verrà proposto anche un percorso di degustazione delle varietà di miele del territorio: alle 10.30 e alle 16, a cura di Apimarca.