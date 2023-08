Ais Veneto: al via i corsi per i sommelier di domani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Inizieranno tra settembre e ottobre i nuovi percorsi formativi di AIS Veneto dedicati a chi vuole diventare Sommelier: sono previsti 35 corsi, suddivisi in tre livelli, distribuiti capillarmente in tutta la regione. Chi si iscriverà al primo livello entro il 25 agosto, inoltre, potrà partecipare ad AISpeak, una formazione online di un’ora e mezza sulle principali terminologie del vino in lingua inglese. “Da sempre – dichiara Gianpaolo Breda, presidente di AIS Veneto – il nostro scopo è formare i comunicatori del vino. Ogni anno i corsi si rinnovano seguendo l’evoluzione del panorama vitivinicolo per dare ai futuri Sommelier gli strumenti più idonei per affrontare le sfide del futuro. I questionari sottoposti ai corsisti riguardanti il grado di soddisfazione del percorso formativo hanno sottolineato un sempre maggiore interesse per l’enoturismo: chiedendo quali contenuti potessero rendere più stimolante la vita associativa, l’83% ha risposto indicando un maggior numero di eventi e una maggiore conoscenza degli itinerari enogastronomici. Se da un lato tutto ciò rappresenta un segno inequivocabile dell’importanza che l’enoturismo sta acquisendo, dall’altro, per AIS, rappresenta un obiettivo su cui puntare offrendo ai soci e ai nuovi iscritti più opportunità per vivere e conoscere il territorio, anche attraverso i nuovi corsi di formazione”. Nei corsi di primo livello sarà possibile studiare elementi di viticoltura, di enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di mescita del vino fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Durante le lezioni, oltre che di vino, si parlerà anche di birre e distillati, il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione. Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane ed estere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento costante della tecnica di degustazione diventa così elemento discriminante per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo. Nel terzo livello è affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento con il vino attraverso prove pratiche di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni. Al termine dell’intero percorso formativo è previsto un esame di abilitazione, superato il quale si consegue il titolo di Sommelier AIS. Per iscriversi o per avere maggiori informazioni visitare il sito di AIS Veneto www.aisveneto.it/corsi.html I CORSI IN PARTENZA Provincia di Belluno Primo Livello Longarone – Lunedì 11 settembre, ore 20.30, Istituto Professionale Alberghiero D. Dolomieu Cortina D’Ampezzo – Mercoledì 27 settembre, ore 18.00, Istituto Omnicomprensivo Valboite Secondo Livello Belluno – Martedì 5 settembre, ore 20.30, Ristorante DeGusto Terzo Livello Belluno – Lunedì 4 settembre, ore 20.30, Ristorante Nogherazza Provincia di Padova Primo Livello Padova – Martedì 12 settembre, ore 20.30, Best Western Plus Galileo Montegrotto – Lunedì 18 settembre, ore 20.30, Hotel Terme Olympia Este – Martedì 19 settembre, ore 20.30, Istituto Salesiano Manfredini Secondo Livello Padova – Mercoledì 6 settembre, ore 20.30, Fornace Carotta Padova – Sabato 9 settembre, ore 9.30, Best Western Plus Galileo Terzo Livello Padova – Lunedì 4 settembre, ore 20.30, Best Western Plus Galileo Provincia di Rovigo Primo Livello Rovigo – Mercoledì 4 ottobre, ore 20.30, Ristorante da Mino Secondo Livello Rovigo – Martedì 19 settembre, ore 20.30, Ristorante da Mino Provincia di Treviso Primo Livello Chiarano – Mercoledì 20 settembre, ore 20.30, Country House Ca’ Ciaran Treviso – Martedì 3 ottobre, ore 20.30, Hotel Maggior Consiglio Valdobbiadene – Lunedì 9 ottobre, ore 20.30, Hotel Diana Secondo Livello Treviso – Lunedì 25 settembre, ore 20.30, Hotel Maggior Consiglio Conegliano Veneto – Martedì 26 settembre, ore 20.30, Hotel Relais Le Betulle Castelfranco Veneto – Giovedì 28 settembre, ore 19.30, IPSSEOA Giuseppe Maffioli Terzo Livello Treviso – Lunedì 18 settembre, ore 20.30, Hotel Maggior Consiglio Provincia di Venezia Primo Livello Mestre – Lunedì 9 ottobre, ore 20.30, Novotel Venezia Mestre Castellana Venezia – Lunedì 9 ottobre, ore 15.30, Palazzo Veneziano Secondo Livello Mestre – Martedì 26 settembre, ore 20.30, Novotel Venezia Mestre Castellana Terzo Livello Mestre – Mercoledì 13 settembre, ore 20.30, Novotel Venezia Mestre Castellana Provincia di Verona Primo Livello San Martino Buon Albergo – Martedì 10 ottobre, ore 20.30, SHG Hotel Catullo Secondo Livello San Martino Buon Albergo – Mercoledì 27 settembre, ore 20.30, SHG Hotel Catullo Bardolino – Lunedì 25 settembre, ore 20.30, Aqualux Hotel Spa & Suite Terzo Livello San Giovanni Lupatoto – Lunedì 18 settembre, ore 20.30, CTC Hotel Verona Provincia di Vicenza Primo Livello Asiago – Lunedì 2 ottobre, ore 20.30, I.I.S.S. Mario Rigoni Stern Creazzo – Martedì 3 ottobre, ore 20.30, ESAC Formazione Rossano Veneto – Mercoledì 4 ottobre, ore 20.30, ENAIP Secondo Livello Creazzo – Lunedì 18 settembre, ore 20.30, ESAC Formazione Marostica – Mercoledì 20 settembre, ore 20.30, Trattoria Caissa Terzo Livello Bassano del Grappa – Lunedì 4 settembre, ore 20.30, Hotel Ca’ Sette