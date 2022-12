Altivole, successo per l'iniziativa "Babbo Natale Cercasi"

La “slitta” del Comune ha consegnato nella giornata dell'antivigilia, 31 pacchi natalizi alle famiglie più in difficoltà. «Sono stati i bambini e ragazzi di queste famiglie, tutte conosciute dai nostri Servizi Sociali, alcune in vero e proprio stato di povertà, a scrivere nella letterina a Babbo Natale il loro desiderio per Natale» racconta la Sindaca Chiara Busnardo. «Le letterine sono state appese all’albero di Natale in Municipio e anche quest’anno ringraziamo i nostri concittadini che si sono dimostrati molto generosi: tutte le letterine sono state prese da chi ha voluto trasformarsi in Babbo Natale esaudendo i desideri dei bambini, portando così la magia del Natale in tutte le case». C’è chi per la prima volta avrà un paio di scarpe nuove, chi una bicicletta, chi ha chiesto una divisa da lavoro perché inizierà uno stage, chi un monopattino, una tuta da ginnastica, un robot telecomandato… «Sono diversi i desideri espressi dai più piccoli. Quando abbiamo suonato i campanelli delle case siamo stati accolti con grandi sorrisi e ringraziamenti, alcuni genitori si sono commossi» le parole degli operatori del Comune. «Anche questa terza edizione dell’iniziativa Babbo Natale Cercasi è stata un successo – aggiunge la Sindaca Busnardo – Il merito è dei cittadini che hanno voluto donare un Natale più sereno alle famiglie più bisognose, in pieno spirito natalizio, facendo sentire il valore della comunità, il vero senso del Natale».