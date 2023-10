Gli anziani della casa di riposo leggono per i bimbi della pediatria

Luigina, Lina e Gianna, tre inedite lettrici che, come nonne affettuose, raccontano una storia ai nipotini. Le anziane ospiti della rsa Casa Mia Casier sono state ospiti dell’Oasi di Pediatria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un pomeriggio di scambio intergenerazionale, di lettura e di cultura. L’incontro, titolato “un’oasi narrante”, fa parte dell’iniziativa Maratona di lettura: “Il Veneto Legge” organizzato dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il tema guida dell’iniziativa quest’anno è stato “letteratura di fiume” nelle sue più ampie e ardite declinazioni. Luigina, Lina e Gianna hanno selezionato e letto racconti e poesie a tema, le ragazzine degenti hanno risposto al loro volta con una lettura che è anche, emblematicamente, una storia di amicizia.