Giovedi apre ad Arabba la quarta terrazza bar di Bottega

Fra tre giorni, giovedì 16, Bottega inaugurerà la sua quarta Terrazza Bar al rifugio Gorza, in cima a Porta Vescovo, ad Arabba. Dopo l’ippodromo di Bath in Gran Bretagna, l’intero 39° piano del lussuoso hotel Bokan a Londra e al Savoia di Cortina, la Terrazza di Arabba conferma la volontà dell’azienda vinicola trevigiana di voler continuare la programmazione del format enogastronomico che fin qui l’ha portata ad aprire ben 34 Prosecco Bar (sono gli spazi al chiuso) dalle Seychelles a Dubai, da Stoccolma a Birmingham, e, appunto, 3 Terrazze Bar. Un totale di 37 luoghi di ritrovo, di aggregazione enogastronomica, che hanno riscontrato successo ovunque. La Terrazza Bar del rifugio Gorza di Arabba si trova a 2478 metri di altitudine in uno scenario da favola, affacciata sulla Marmolada. Sia Bottega che l’amministratore del rifugio, Diego Di Battista, punteranno molto sull’apertivo, con i calici del Bottega Gold e altri vini “preziosi” di Bottega, rinforzato da una serie di stuzzichini di specialità venete.