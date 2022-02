Arena della Marca, svelati i primi concerti: Caparezza, Venditti e De Gregori

Dopo i fortunati eventi dell’estate scorsa, che hanno visto protagonisti tra gli altri artisti del calibro di Antonello Venditti, Subsonica, Umberto Tozzi e Massimo Ranieri, l’Arena della Marca, venue per concerti e spettacoli live allestita negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba, annuncia oggi i primi due grandi concerti dell’estate musicale 2022.

A salire sul palco il prossimo sabato 25 giugno (ore 21.30) sarà il rapper, cantautore, produttore discografico e artista unico nel panorama italiano Caparezza, che porterà a Treviso il suo “Exuvia Esatate 2022”. Il concerto è il recupero della data originariamente in programma al PalaInvent di Jesolo (Ve) del 6 maggio, evento che non si potrà svolgere a causa delle attuali disposizioni in materia di capienze dei palazzetti e di contenimento del Covid-19. Secondo grande appuntamento vedrà protagoniste due autentiche leggende della musica italiana, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, sul palco il prossimo 18 luglio (ore 21) con il tour che li vede assieme per la prima volta. I due emozioneranno il pubblico presentando i successi che hanno fatto la storia, accompagnati da una super band. I biglietti per il concerto di Caparezza sono in vendita sul circuito Ticketone, mentre quelli per il concerto di Venditti & De Gregori lo saranno dalle 11.00 di martedì 1 marzo, sul medesimo circuito. I due concerti sono organizzati da Zenit srl e New Age Club, in collaborazione con i comuni di Treviso e Villorba, e inseriti nel calendario della rassegna Veneto Oltre 2022.

I due eventi

Il concerto di Caparezza del 25 giugno all’Arena della Marca, inserito nelle date estive dell’Exuvia Tour, è il recupero del concerto originariamente previsto per il 6 maggio al PalaInvent di Jesolo, che non si potrà svolgere a causa del persistere delle limitazioni necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid. Questo il messaggio di Caparezza ai fan: «A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia, ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate». Chi avesse acquistato un biglietto per il concerto di Jesolo dovrà andare sulla piattaforma Clappit (link: https://www.clappit.com/caparezza-tour-2022/homePage.html ) dove potrà scegliere se confermare il proprio biglietto nella nuova venue o chiedere un voucher o il rimborso. Sul palco delle date estive Caparezza porterà le canzoni del nuovo omonimo album “Exuvia”, uscito a maggio 2021 e certificato disco di platino, oltre a tutti i suoi grandi successi di oltre vent’anni di carriera.

Nel prossimo tour che li vede per la prima volta insieme Antonello Venditti e Francesco De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”, contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita venerdì 4 marzo. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti e De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.