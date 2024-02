Concorso "Mi piace di cuore", anche due società padovane premiate

Si è conclusa la decima edizione di Mi Piace di Cuore, il concorso social a sfondo benefico promosso da Ascotrade, brand di EstEnergy, azienda di fornitura di energia del Gruppo Hera, in collaborazione con Coni e Comitato Italiano Paralimpico del Veneto. Le quattro società vincitrici sono state premiate questa mattina, giovedì 22 febbraio 2024, a Palazzo Rinaldi, a Treviso. A decretare i quattro migliori progetti tra i 18 in gara sono stati il numero di "mi piace" ricevuti dalle singole proposte, pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale di "Mi Piace di Cuore - Ascotrade", sommati alla valutazione di una giuria tecnica composta da esperti del mondo dello sport paralimpico.

Il concorso si propone di sostenere i migliori progetti sportivi dedicati agli atleti con disabilità, e premia, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’acquisto di nuovi materiali o la formazione di nuove risorse. Le proposte partecipanti hanno saputo distinguersi, anche quest’anno, per varietà, ambizione e validità: da investimenti in attrezzature specifiche per aiutare gli atleti ad entrare in acqua a tandem su misura per non vedenti, dall’acquisto di uno speciale slittino per lo sci di fondo “sitting” alla promozione di percorsi con psicologi dello sport che possano ridurre i livelli di stress negli atleti. E ancora, dall’acquisto di ricambi per la manutenzione delle carrozzine a quello di mute e abbigliamento sportivo, per abbracciare così il mondo dello sport a 360 gradi.

Quasi 10 mila complessivamente i voti raccolti dai singoli progetti su Facebook (lo scorso anno furono circa 6 mila). Di seguito le società che si sono aggiudicate il montepremi complessivo di 10 mila euro:

Asd Areasport Peschiera – Peschiera (Verona)

Asd Restart Sport Academy - Campodoro (Padova)

Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao Asd

2001 Srl Ssd – Padova

Di seguito i commenti delle autorità intervenute alle premiazioni:

Ruggero Vilnai, presidente del Cip (Comitato Paralimpico Italiano) Veneto: «È un piacere celebrare il successo di Mi Piace di Cuore. In dieci edizioni, il concorso ha saputo sostenere moltissimi progetti, garantendo visibilità a tutto il movimento e permettendo a tante persone con disabilità di praticare sport e, in alcuni casi, di raggiungere i palcoscenici olimpici. I quasi 10 mila voti raccolti dai progetti in questa edizione sono un segnale importante di come l'attenzione per lo sport paralimpico sia in continua crescita e di questo siamo felici. La forza di questi atleti e atlete che nonostante le difficoltà riescono a superare i propri limiti, a stupire ed emozionare sono un grande esempio e uno sprone per tutti a non arrendersi. Complimenti alle società vincitrici e un doveroso ringraziamento al Gruppo Hera per l’impegno costante nell’aiutarci a costruire un’offerta sportiva sempre più accessibile».

Isabella Malagoli, Amministratore Delegato Hera Comm S.p.A ed EstEnergy S.p.A.: «Mi Piace di Cuore è un’iniziativa cresciuta di anno in anno: dal 2013, anno della prima edizione, ad oggi, sono ben 194 i progetti partecipanti e oltre 2 milioni complessivi di utenti coinvolti. I mi piace raccolti dalle singole iniziative, complessivamente, sono stati quasi 500 mila, 39 le società sportive vincitrici e 160 mila euro il montepremi erogato. Può sembrare scontato, ma senza la dedizione di atleti, appassionati e volontari Mi Piace di Cuore non esisterebbe. Siamo orgogliosi di aver contribuito in questi anni al percorso di crescita delle società vincitrici e dei propri tesserati: lo sport è un diritto fondamentale e tutti devono praticarlo al massimo delle proprie possibilità. Mi Piace di Cuore coniuga il nostro impegno per la sostenibilità sociale con la promozione dello sport inclusivo, creando un valore aggiunto e condiviso per le comunità in cui operiamo. Dieci edizioni, quindi, sono un motivo di grande soddisfazione, ma sono anche un nuovo punto di partenza, consapevoli che il traguardo più bello è quello ancora da tagliare».

Dino Ponchio, presidente del Comitato Regionale Coni Veneto: «Dieci edizioni non rappresentano un semplice numero, ma un risultato tangibile dell’impatto positivo che Mi Piace di Cuore ha avuto e continua ad avere sulla vita di tante persone. Un plauso, dunque, a Gruppo Hera, per continuare a credere in questo progetto, e ovviamente a tutte le società che quotidianamente dedicano il proprio tempo alla crescita sportiva e umana di questi ragazzi e ragazze. Dietro alle vittorie e, perché no, alle sconfitte c'è un mondo spesso invisibile di sacrifici, allenamenti quotidiani e tanta, tanta passione: quello dell’associazionismo, cuore pulsante delle nostre attività, che con dedizione lavora affinché gli atleti con disabilità possano coltivare il proprio talento. Sono fiducioso che il Veneto potrà essere protagonista anche alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ormai sempre più vicine».

René De Silvestro, campione paralimpico di sci e testimonial della decima edizione di Mi Piace di Cuore: «Ho sempre seguito con grande ammirazione questa iniziativa. Al di là dell’aiuto economico, Mi Piace di Cuore ha il grande merito di aiutarci a mantenere accesi i riflettori sullo sport paralimpico, dando visibilità ai talenti di oggi e ispirandone di nuovi. Per me è un onore essere da testimonial della decima edizione».

Mario Conte, sindaco di Treviso: «Celebriamo insieme l’edizione del decennale di Mi Piace di Cuore, segno che le iniziative veramente incisive e significative restano e si consolidano nel tempo. Lo sport è sacrificio e inclusione, e sono proprio questi valori ad essere incarnati dagli atleti e dalle atlete e dalle società sportive. E non solo: supportare Mi Piace di Cuore è anche un modo per diffondere un nuovo modo di comunicare l’attività delle discipline paralimpiche, che permettono di avvicinare allo sport migliaia di ragazzi, regalando loro un sogno. Il mio plauso va a tutti coloro che hanno ideato e presentato al concorso questi progetti, che non solo ampliano la platea delle discipline, ma cercano anche elementi di innovazione e di ricerca per coinvolgere e offrire opportunità».

Cristiano Corazzari, assessore regionale allo Sport: «In un anno speciale come questo, in cui il Veneto è stato insignito del titolo di Regione Europea dello Sport 2024, il successo di Mi Piace di Cuore assume un significato ancora più profondo. Rinnovandosi edizione dopo edizione, questa iniziativa è la dimostrazione tangibile di quanto il nostro territorio e le persone che lo costituiscono credano nei valori dello sport, non solamente in quanto medicina per il corpo, ma soprattutto per la mente. Lo sport è un diritto, un fattore aggregante, nonché uno strumento sociale per promuovere l'inclusione, la parità di opportunità e il benessere di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità».