Miss Italia 2022, una 21enne di Asolo conquista le prefinali nazionali

Beatrice Dallan di Asolo si è aggiudicata, nel giardino estivo del ristorante “Villa Momi’s” di Cavarzere, il titolo regionale di “Miss Rocchetta Bellezza Veneto” conquistando l'accesso diretto alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Miss Italia”.

Beatrice è diplomata in Amministrazione Finanza e Marketing ed ha intenzione di iscriversi ad un corso per “interior design”; la sua grande passione è l’equitazione ed ha deciso di partecipare a “Miss Italia” perché ritiene possa aiutarla a superare la sua timidezza e darle l’opportunità di iniziare un percorso professionale nella moda. Trentasette le concorrenti che si sono presentate a questo importante appuntamento organizzato da Luca e Massimiliano Poletto titolari del rinomato ristorante, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Miss Italia” in Veneto. Applausi non solo per le concorrenti ma anche per il cantante Marco Spanio e per la madrina della serata Carolina Zaupa, “Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2021”. Una nuova finale regionale è in programma sabato 6 agosto in Piazza Martiri di Cefalonia a Solesino dove si eleggerà “Miss Kissimo Biancaluna Veneto”. Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram di “Miss Italia Veneto”.