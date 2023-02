50 anni di Astoria: la signora Maria Teresa Dal Piccol va in pensione

Una grande festa per celebrare l’ultimo giorno di lavoro: 50 anni nella stessa azienda sono un traguardo sicuramente non comune. Protagonista di questo record è Maria Teresa dal Piccol, collaboratrice storica di Astoria Wines che il 31 gennaio si è ufficialmente ritirata. Originaria di Vidor fu assunta dal signor Vittorino Polegato a 19 anni, nel settembre 1972, e non ha mai abbandonando il suo posto in azienda a Crocetta del Montello; ha vissuto anni di profondi cambiamenti, a fianco di tre generazioni della famiglia Polegato e ha visto A.C. crescere anno dopo anno, fino ad arrivare agli 80 collaboratori di oggi.

Paolo Polegato la definisce «la memoria storica dell’azienda: non ricordo un evento importante in cui lei non fosse al nostro fianco, compresa la nascita del marchio Astoria nel 1987 (oggi è il brand più conosciuto di A.C.). In questi anni è diventata un punto di riferimento per tutti, grazie ad una sensibilità unica affinata in tanti anni di lavoro e ad una profonda conoscenza delle dinamiche settoriali. Ha avuto un ruolo davvero importante nel nostro successo; non posso che ringraziarla di cuore per tutto quello che ha portato in Astoria, sia dal punto di vista professionale che umano».