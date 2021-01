Lampade dalle aste dei microfoni: il New Age raccoglie oltre 25mila euro

Sono oltre 200 i sostenitori che hanno finanziato il nuovo progetto del New Age Club di Roncade. In poche settimane, la raccolta fondi "AST[r]A", lanciata su Kickstarter ha raccolto più di 25mila euro. L'idea dei gestori per rispondere alla crisi è stata quella di mettersi a costruire lampade da terra e da tavolo realizzate con le aste microfoniche del New Age, chiuso ormai da quasi un anno per l'emergenza Covid. La storica sala concerti di Roncade, come molti altri locali in tutto il mondo, quest’anno non ha aperto le sue porte a causa della pandemia. Dal 1996 è uno dei locali di riferimento per la musica dal vivo in Italia e oggi sta pagando un prezzo altissimo per le restrizioni e le chiusure imposte a tutto il settore degli eventi e della cultura.

«L’idea di "AST[r]A" è nata vedendo le luci del nostro club spente - raccontano i gestori del locale - Costretti da questo stop forzato, non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo voluto reinventarci e ridare nuova vita ai microfoni e alle aste che prima del Covid si usavano durante i concerti e le abbiamo ripensate per portare una nuova luce. Ne è nata una campagna di crowdfunding su Kickstarter per poter già realizzare le prime lampade firmate New Age. Per gli appassioanti ci sarà anche una limited edition a tiratura limitata con le vere aste del New age utlizzate sul palco del celebre club da artisti del calibro di Subsonica, Ministri, Brunori Sas, Verdena, Myss Keta, Francesca Michielin, De Gregori, Max Gazzè, Thegiornalisti, Pete Doherty, The Vaccines, Coez, Maneskin Calcutta, Salmo, Kasabian, Skin, Bring me the Horizon, Tre Allegri ragazzi morti e davvero tantissimi altri grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Ogni asta è numerata, segnata dal tempo, e un vero e proprio pezzo unico. Enorme fin da subito la risposta del pubblico al progetto. Sono bastate poche settimane per raggiungere la quota di finanziamento prevista. Oggi il nostro sogno è diventato realtà» concludono dal New Age. La raccolta fondi a sostegno del locale continuerà fino al 15 febbraio 2021.