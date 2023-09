Famila, A&O ed Emisfero insieme con Roberto Baggio per “Tutti in Campo”

Famila e A&O Supermercati con Emisfero Ipermercati hanno ufficialmente dato il via a Tutti in Campo progetto dedicato a sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del territorio e a favorire l’attività sportiva fra i giovani. L’iniziativa entra nel vivo rivelando il volto del campione che, impegnato al fianco delle insegne del Gruppo Selex, promuove lo sport dilettantistico italiano.

Roberto Baggio, orgoglio nazionale, è infatti l’ambassador d’eccezione di Tutti in Campo. Il “divin codino” simbolo dello sport italiano nel mondo, uomo schivo e dall’immagine poco inflazionata mediaticamente, ha sposato i valori del Gruppo facendosi promotore di Tutti in Campo. Sensibile e vicino al mondo giovanile, Baggio sostiene con entusiasmo l’idea che lo sport possa trasformare la vita delle persone e contribuire a un sano sviluppo individuale e collettivo.

«Tutti in Campo incarna pienamente la filosofia e i principi che accompagnano da sempre la mia vita”, racconta Roberto Baggio. “In questo progetto sono coinvolte le famiglie e ognuno può offrire il suo contributo affinché arrivino più risorse possibili alle Associazioni Dilettantistiche per aiutare i giovani a credere nel loro futuro e a diventare i campioni del loro domani! Con Tutti in Campo rientro in campo anche io per l’interesse comune». L’obiettivo primario dell’iniziativa è infatti quello di promuovere l’attività fisica e l’accessibilità allo sport quale strumento irrinunciabile per la formazione e lo sviluppo psicofisico delle giovani generazioni e non.

Fino al 19 Novembre 2023, i Clienti titolari di carta fedeltà dei punti di vendita Famila, Emisfero e A&O e delle altre insegne del Gruppo Selex aderenti, con la loro spesa quotidiana, potranno contribuire a sostenere direttamente le ASD e SSD locali iscritte all’iniziativa, donando loro i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per Tutti in Campo. Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono accedere ad un catalogo a loro dedicato, grazie al quale scegliere di ordinare gratuitamente nuove attrezzature e infrastrutture per le loro attività (www.tuttincampo.it).

Famila, Emisfero e A&O sono da sempre impegnati per il futuro dei territori e delle comunità in cui sono presenti sostenendo le associazioni locali le attività culturali e lo sport giovanile. Con questa iniziativa si intende rafforzare il sostegno di queste realtà che ogni giorno contribuiscono a diffondere e difendere i valori universali dello sport nella nostra società civile.