Vedelago, ballo di fine anno nel giardino della scuola media

Sabato 4 giugno i 140 ragazzi delle classi terze della scuola media di Vedelago, parteciperanno alla prima edizione del "Ballo di fine anno" nel giardino della scuola. Organizzato dal consiglio comunale dei ragazzi, nell’ambito del progetto "I Care", il ballo di fine anno nasce dalla proposta di una ragazza di Vedelago, poi eletta consigliera junior. Sabato sera nel giardino della scuola Don Bosco si svolgerà quello che nell’immaginario collettivo è un evento speciale e romantico, unico nel suo genere e indelebile nei ricordi.

«La prima edizione di un'iniziativa che si ripeterà di anno in anno - commenta la dirigente scolastica Monica Facchini - frutto del lavoro che, da anni, svolgono i nostri docenti assieme agli alunni. Un percorso educativo oltre che scolastico. Ringrazio davvero tutti per il lavoro e lo spirito con il quale si seguono idee e progetti. Una sinergia che può dare grandi frutti». «Gli amministratori comunali assieme ai consiglieri junior del consiglio comunale dei ragazzi, ai professori, alla dirigente Facchini e agli Alpini saranno presenti durante la serata in veste di security - aggiunge il sindaco, Cristina Andretta -. Sono molto felice per i nostri ragazzi di Vedelago, per questa opportunità che hanno, di salutare il percorso di studi delle scuole medie prima di passare agli istituti superiori con un evento così speciale! Auguro a tutti un buon divertimento ma soprattutto auguro a tutti loro una buona estate, spensierata e leggera prima dell’inizio di una nuova avventura». La serata sarà animata da un dj e per tutti ci sarà un buffet organizzato dagli Alpini. Il dress code è "No tuta da ginnastica".

«Le promesse vanno mantenute e il ballo doveva essere fatto - conclude il sindaco junior, Benedetta Andreazza -. Questa idea che abbiamo portato diventa finalmente un evento e non vediamo l’ora che arrivi sabato! È una bellissima opportunità che abbiamo, questa, non solo per l’evento in sé ma anche per la possibilità che ci è data di stare assieme e festeggiare come piace a noi questa nostra tappa nel percorso di studi».