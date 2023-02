Bellenda: Massimo Zanichelli racconta i vini di montagna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 10 marzo alle 18.30 nella sede dell’azienda a Vittorio Veneto una degustazione multisensoriale dedicata a diversi territori d’altura della penisola Venerdì 10 marzo nello spazio Cucina Madre di Bellenda, a Vittorio Veneto, Massimo Zanichelli presenterà alle ore 18.30 il suo nuovo libro La Montagna e condurrà i presenti in un viaggio sensoriale alla scoperta dei vini di alta quota attraverso il racconto, la proiezione di fotografie e la degustazione. La Montagna è il primo libro della serie dedicata a I quattro elementi del vino italiano – montagna, pianura, mare e collina – un’opera senza precedenti che offre una prospettiva completa sull’enologia nazionale. In questo primo volume l’autore ha voluto raccontare, attraverso il dialogo con i produttori e l’assaggio di oltre settecento vini, la viticultura d’altura del vino italiano, in un intenso viaggio a tappe da nord a sud della Penisola, partendo dalla Valle d’Aosta per arrivare fino all’Etna, passando per la Valtellina, il Trentino e l’Alto Adige. Il tutto impreziosito da una ricca selezione di foto con scenari mozzafiato. “È un piacere avere ospite un grande autore del vino, nonché caro amico, come Massimo Zanichelli – dichiara Umberto Cosmo, titolare di Bellenda – Questo appuntamento è una splendida occasione per far dialogare due mondi a noi molto cari, quello del vino e quello della cultura, oltre a offrire ai presenti la possibilità di intraprendere un grande viaggio tra le montagne italiane leggendo comodamente un libro e magari così programmare quello reale”. Durante la serata i presenti saranno accompagnati nella degustazione di sei vini abbinati a una selezione di formaggi di montagna e riceveranno in omaggio una copia del libro. La quota per partecipare è di 30 euro. Per info e prenotazioni comunicazione@bellenda.it. Massimo Zanichelli è degustatore professionista, wine writer e documentarista. Per quindici anni ha firmato la guida I Vini d’Italia de L’Espresso e la celebre rubrica enologica del settimanale L’Espresso. Ha redatto il Nuovo Repertorio Veronelli dei vini italiani (2005), I Grandi Cru del Soave (2008) e Il grande libro dei vini dolci d’Italia (2018). Collabora con Vitae, Civiltà del Bere e L’AcquaBuona. È anche docente e saggista di cinema. Per Bietti ha pubblicato Effervescenze. Storie e interpreti di vini vivi (2017), Christopher Nolan. Il tempo, la maschera, il labirinto (2015 e 2018) e Disarmonia rerum o dell’insignificanza (2019), suo esordio nella narrativa.