Le bellezze italiche immerse nella grappa

Dopo anni di richieste provenienti da ogni parte del mondo, Bottega spa ha deciso di rimettere in commercio le bottiglie di grappa Alexander con all'interno, in vetro soffiato, le miniature delle bellezze italiche sia realizzate dall'uomo e che quelle naturali. Cosi' il Colosseo, la torre di Pisa, la Madonnina di Milano, i Nuraghi, i Trulli di Alberobello, l'Arena di Verona e il Balcone di Giulietta e una ventina di altre entità delle nostre città finiranno sotto grappa e commercializzate in tutti i 40 Prosecco Bar sparsi nel mondo. Per Treviso una assoluta novità. Piazza dei Signori verrà realizzata in una bottiglia più circolare per permettere ai maestri vetrai di "copiarla" nel miglior modo possibile. "Trent'anni orsono", dice Sandro Bottega, presidente dell'azienda vinicola trevigiana che porta il suo nome, "abbiamo ottenuto un grande successo con le simbologie italiche, dalla gondola, che comunque rifaremo, allo scoiattolo per Cortina, il Toro per Torino oltre ai cerchi Olimpici e molto altro. Ci auguriamo di ripetere i buoni numeri di allora".